Alisados perfectos: cómo limpiar la plancha para el pelo y que quede como nueva

En minutos, podés eliminar la suciedad acumulada por productos capilares y mantener tu plancha en perfecto estado.

Este truco te ayudará tener un alisado perfecto y prolongar el vida útil de tu planchita.

Con el uso frecuente, las planchitas de pelo acumulan residuos de cremas, aceites y spray que afectan su rendimiento y pueden dañar la fibra capilar. Sin embargo, existe un truco simple y económico para limpiarlas a fondo , devolverles el brillo original y prolongar su vida útil, manteniendo tu cabello sano y bien cuidado.

La influencer @moreediaz__ , con más de 70 mil seguidores, mostró lo sencillo que es descuidar la higiene de la plancha si no se adoptan hábitos básicos de limpieza.

En uno de sus tutoriales más populares, explicó cómo la acumulación de suciedad puede generar un calentamiento irregular , aumentar la probabilidad de quiebre del cabello y provocar que el pelo luzca grasoso antes de tiempo.

Mantener la plancha de pelo limpia es clave para proteger cada hebra y lograr un alisado perfecto. Con el uso frecuente, esta herramienta acumula restos de productos de peinado, aceites naturales y suciedad que pueden afectar su rendimiento y dañar el cabello.

Por eso, adoptar un truco casero sencillo y constante de limpieza ayuda a cuidar tanto tu melena como la vida útil del dispositivo. Paso a paso para desinfectar tu plancha de pelo:

Asegurate de que la plancha de pelo esté completamente fría y desenchufada antes de comenzar.

esté completamente fría y desenchufada antes de comenzar. Reuní algodones, gasas limpias y algunos hisopos para llegar a los rincones más estrechos de las placas.

Humedecé un algodón con agua micelar o alcohol y frotá suavemente sobre las placas, retirando restos de productos fijadores y aceites.

o y frotá suavemente sobre las placas, retirando restos de productos fijadores y aceites. Usá los hisopos para limpiar las esquinas y bordes donde la suciedad suele acumularse más.

Pasá un algodón seco sobre toda la superficie para eliminar la humedad restante.

Revisá que las placas estén completamente limpias y sin residuos antes de volver a enchufar la plancha.

Adoptar esta rutina semanal no requiere productos costosos ni fórmulas complicadas. Con constancia, la limpieza regular garantiza un alisado uniforme, protege el cabello del quiebre y la grasitud, y prolonga la vida útil de la herramienta.

Quienes utilizan la plancha a diario encontrarán en este procedimiento un aliado infalible para mantener la melena impecable, saludable y lista para cualquier estilo sin invertir demasiado tiempo ni dinero.

Los siete secretos para tener un cabello saludable y largo

El cabello suele crecer entre 1,5 centímetros y 1,7 por mes, lo suficientemente rápido como para recuperar el largo en cuestión de semanas luego de un corte. Sin embargo, para los más ansiosos la espera puede ser demasiado larga.

Por eso, se deben seguir estos siete secretos para fomentar el rápido crecimiento del cabello.

El crecimiento normal de un cabello sano es entre 1,5 y 1,7 centímetros por mes. El crecimiento normal de un cabello sano es entre 1,5 y 1,7 centímetros por mes.

1- Mejorar la alimentación: se deberán incorporar a la dieta cotidiana legumbres, cereales (avena, trigo), carne, pescado y lácteos. Estos alimentos proporcionarán una base de aminoácidos que constituye el material proteico del cabello: la queratina.

2- Evitar el calor: una de las características más comunes en los cabellos que caen o no crecen es la resequedad, lo que lo vuelve más frágil. Lo más conveniente es no utilizar el secador de pelo, planchas o bucleras, y secarse el cabello con una toalla, pero sin retorcer.

3- Utilizar cremas termoprotectoras: sirven para proteger el pelo, en el caso de que sea inevitable usar artefactos electrónicos, ya que distribuyen el calor cuidando la salud capilar.

4- Evitar sobrecalentamiento de la fibra capilar: para lograrlo, el secador debe usarse a 20 centímetros del pelo. Además, el movimiento recomendado es siempre hacia abajo, en el sentido que cierra la cutícula hasta retirar por completo la humedad.

5- Nutrición de la raíz: durante el verano, tanto el cloro de las piletas como el agua de mar generan una exposición constante a cambios de Ph. En tal sentido, para evitar que la fibra capilar se debilite, es conveniente usar productos que nutran la raíz y reestructuren la fibra capilar.

6- Utilizar productos de doble acción: deben ser nutritivos y, a la vez, tener efectos activos específicos para cada problemática.

7- Masajes capilares: si se realizan con movimientos circulares, ayudarán a la micocirculación de la zona, lo que hará que el pelo gane vigor y oxígeno.