Los especialistas en salud coinciden en el primer síntoma que aparece. La importancia de detectarlo y tratarlo a tiempo.

Alzheimer: esto es lo primero que olvidan las personas que padecen la enfermedad

El Alzheimer es conocido como la causa principal de la demencia , una enfermedad asociada con la pérdida de memoria y otras capacidades cognitivas . Este trastorno neurodegenerativo genera un deterioro en las personas que avanza considerablemente con el paso de los años. Sin embargo, se reveló cuál es el primer recuerdo que olvidan las personas que la padecen.

Según datos oficiales de la Asociación del Alzheimer , se estima que entre el 60% y 80% de los casos de demencia son causados por esta enfermedad . Si bien sus síntomas y causas principales son variadas, todos ellos están asociados con la muerte de células nerviosas y tejido cerebral.

El Alzheimer es una enfermedad progresiva , es decir, que sus síntomas aumentan y van empeorando con el paso de los años . Sus primeros síntomas suelen ser los menos visibles, pero los especialistas en salud aseguran que es una de las etapas más importantes para detectarlo y empezar a tratarlo en sus inicios.

Según una investigación publicada por la Asociación del Alzheimer, el primer recuerdo que olvidan las personas que padecen la enfermedad está asociado con datos e información que fue brindada en el corto plazo, tales como la planificación de eventos y las tareas cotidianas.

"Los pacientes olvidan primero los eventos recientes o la información recién aprendida. Se repite la misma información; se depende de ayudas para la memoria, como notas o dispositivos electrónicos, o de familiares para realizar actividades que antes se hacían de forma independiente", explica el informe.

En estas primeras instancias no habrá grandes síntomas que se reflejen de forma clara, por lo que es imprescindible prestar mayor atención si empiezan a olvidarse planes diarios o si comienzan a tener distintas dificultades para resolver tareas sencillas y que anteriormente resolvían con facilidad.

10 señales y síntomas tempranos del Alzheimer

La Asociación del Alzheimer publicó un informe explicando cuáles son las 10 principales señales y síntomas tempranos que aparecen en las personas que padecen esta enfermedad:

Pérdida de memoria que interrumpe la vida diaria

Dificultad para planificar o resolver problemas

Dificultad para completar tareas habituales

Confusión de tiempo o lugar

Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan el uno al otro en el ambiente

Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito: dificultad para encontrar palabras, perder el hilo de la conversación o reemplazar términos por descripciones vagas.

Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para desandar sus pasos

Mal juicio o juicio disminuido

Pérdida de iniciativa o interés: abandono de actividades sociales o laborales

Cambios del humor o de personalidad: irritabilidad, ansiedad depresión

¿Cómo se diagnostica el Alzheimer?

Los especialistas en salud explican que no existe una única prueba que pueda determinar si una persona padece Alzheimer u otra demencia, lo que resalta la importancia de prestar atención a los primeros síntomas, que al mismo tiempo son los menos visibles.

"Los médicos utilizan herramientas de diagnóstico combinadas con el historial médico y otra información, como exámenes neurológicos, evaluaciones cognitivas y funcionales, imágenes cerebrales (resonancia magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones) y análisis de líquido cefalorraquídeo o sangre para realizar un diagnóstico preciso", explica la Asociación del Alzheimer.

¿Cómo se diagnostica el Alzheimer?

Siguiendo esa línea, estos son los principales estudios que se realizan en las personas que presentan síntomas de Alzheimer u otra demencia:

Examen físico y pruebas diagnósticas

Examen neurológico

Pruebas cognitivas, funcionales y conductuales

Pruebas y dispositivos cognitivos computarizados

Prueba de detección de depresión

Imágenes cerebrales

Pruebas de líquido cefalorraquídeo (LCR)

Análisis de sangre

¿Cómo funciona el tratamiento? Si bien el Alzheimer no tiene cura, en la actualidad hay dos tipos de tratamientos (donanemab y lecanemab) que demostraron que la eliminación del beta-amiloide, una de las características distintivas de la enfermedad de Alzheimer, del cerebro reduce el deterioro cognitivo y funcional en personas con Alzheimer en etapa temprana.

Al igual que otros métodos para tratar esta enfermedad, su principal objetivo es retrasar temporalmente la aparición y el empeoramiento de los síntomas.