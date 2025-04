Cuál es el mejor analgésico: ¿Paracetamol de 500 mg o ibuprofeno de 400 mg?

Y detalló: "Si has pensado en el paracetamol porque tiene más miligramos, déjame decirte que no se pueden comparar las dosis de dos medicamentos con principios activos diferentes. Es como comparar un litro de agua con uno de gasolina porque, aunque tengan la misma cantidad, no tienen las mismas funciones". "Cuando comparas estos principios activos, los miligramos ya no equivalen a potencia porque cada uno tiene su manera de actuar en el cuerpo", agregó Monje.

Paracetamol: cuándo conviene usarlo

El paracetamol (acetaminofén) es un analgésico y antipirético, es decir, alivia el dolor y reduce la fiebre. Es ideal para dolores de cabeza, malestares gripales y situaciones donde no hay inflamación de por medio. Además, tiene la ventaja de que no irrita el estómago ni genera problemas gástricos, por lo que suele ser bien tolerado.

Ibuprofeno: cuándo tomarlo y cómo actúa

El ibuprofeno, en cambio, es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Es más eficaz que el paracetamol en casos donde hay inflamación, como dolor muscular, menstrual o articular. En farmacias se consigue en dosis de 400 mg sin receta.

A pesar de ser muy útil, tampoco se debe abusar del ibuprofeno, ya que en dosis altas (más de 1.200 mg al día) puede generar problemas gastrointestinales y dañar la mucosa gástrica, además de otros efectos secundarios.

¿Cuál es más potente?

Tal como lo informó La Voz del Interior, la respuesta es: depende del síntoma que se quiera tratar. Ambos medicamentos tienen funciones diferentes, y su potencia no se mide solo en miligramos. El paracetamol puede ser más efectivo para bajar la fiebre o aliviar un dolor leve sin causar molestias estomacales, mientras que el ibuprofeno es más útil si hay inflamación.

En ese marco, la recomendación médica siempre debe ser personalizada, teniendo en cuenta el estado de salud del paciente, la presencia de otras patologías y la duración del tratamiento.