Descubren cómo los gatos se volvieron domésticos

Investigación sobre Cambios Genéticos

TikTok gato.png Los gatos fueron domesticados hace 10.000 años.

Un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló las modificaciones genéticas clave que permitieron a los gatos adaptarse a la vida doméstica hace aproximadamente 10.000 años. Los gatos domésticos presentan adaptaciones en genes relacionados con los centros cerebrales de recompensa y el desarrollo neuronal. Esta investigación destaca diferencias importantes en 13 genes cruciales entre los gatos domésticos y los salvajes, centrándose en aspectos como: