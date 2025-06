El cambio de look de Juanita Tinelli: ¿es el color de pelo tendencia del 2025?

Los hijos de famosos suelen estar vinculados con el mundo del espectáculo y siguen en cierta manera el legado que dejan sus padres. En el caso de los b, que hace poco estrenaron su propio show en Amazon Prime Video, el cambio de look de Juanita revolucionó las redes sociales y se volvió tendencia en muy poco tiempo.

En las últimas semanas se volvió tendencia en las redes sociales al publicar un imponente cambio de look: dejó atrás su castaño natural para pasar al negro azabache, uno de los más populares en lo que va del año.

juanita-tinelli-2039546.jpg

A su vez, también se recortó considerablemente el largo del pelo, dejando un resultado con más capas y un poco menos de volumen. De hecho, este impactante cambió también lo hicieron otras mujeres argentinas vinculadas con el mundo de la moda como Valentina Zenere u Oriana Sabatini.

El encargado del cambio de imagen de Juanita Tinelli fue su estilista personal Mauro Brito y su equipo, con quienes trabaja de manera íntima, pero también para sus proyectos más importantes arriba de la pasarela. Los especialistas en moda e imagen aseguran que el negro azabache está vinculado con la sofisticación, además de transmitir seguridad, misterio y poder.

Las apariciones públicas de Juanita Tinelli

Una de las últimas apariciones públicas de la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles fue a inicios de junio de este año para hablar de las repercusiones que dejó el reality "Los Tinelli", que se estrenó en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Además, también confirmó su separación del polista Camilo ‘Jeta’ Castagnola, hijo de Camila Cambiaso y Bartolomé ‘Lolo’ Castagnola.

La pareja había confirmado su relación en enero de este año cuando compartieron una foto juntos en un boliche, pero en las últimas semanas la joven respondió varias preguntas en su cuenta de Instagram donde dejó en claro que está soltera. De hecho, a una consulta sobre si seguía en pareja contestó: "No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje. Agradezco mucho eso y sin rencores".

En ese sentido, esa misma semana también brindó una breve entrevista al programa Puro Show (El Trece), donde se refirió a su vínculo con la familia y sus futuros trabajos dentro del modelaje.

Con respecto a la dureza del mundo de la moda, la joven comentó que una vez la rechazaron por estar "fuera de peso". "En París me rechazaron de un casting porque supuestamente estaba muy gorda. Muchas veces sufrí a los haters justamente por las críticas a mi cuerpo. Refleja la crueldad del mundo de las pasarelas".

"Es difícil manejar los comentarios negativos. A mi siempre me ha costado y me han criticado mucho, en especial por mi cuerpo. Es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar y otros en los que quiero salir a responderle a todos".