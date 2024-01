El horóscopo de Jimena La Torre para enero: signo por signo, las predicciones para el comienzo del año 2024

Qué dice el horóscopo de Jimena La Torre para enero 2024

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Es un mes súper positivo, y lo más importante para este signo es trabajar "la rectitud", el orden y los compromisos. El 2024 va a ser un año donde va a destacar mucho en trabajar en equipo, de a dos. Los tiempos favorables para decir que sí al amor serán varios: febrero, abril, agosto (para casamiento) y octubre. Enamorarte es una de las cosas más fundamentales, pero si ya estás casado, los temas laborales también serán concretos y ordenados. Arrancan el año con una luna creciente súper positiva, así que a agendárselo: les va a ir súper bien, será un año 8 puntos. Firmarán contratos, nuevas sociedades y temas importantes que están esperando hace mucho tiempo. En cuanto a la salud, estar recto y no descuidar el sistema renal: a tomar mucha agua.

Tauro (20 de abril y al 20 de mayo): Es el año de Tauro-Géminis. Esto quiere decir que Júpiter va a transitar tu signo, y será casi todo completo. Hasta mayo, Tauro podrá producir de forma maravillosa. Es todo aquello que quizás en 2023 estuvo frenado, no se pudo hacer. Lo que quedó truncado, en el 2024 lo vas a lograr. Pero atentos: algo interesante es que los logros tienen que ver con materializar lo que tenés en claro desde lo que vos hacés como taurino. No depende de los demás, y debemos tener eso en cuenta. Es un año en el que vas a producir para tu propio logro, y te va a ir bien en todo lo que tenga que ver con lo productivo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Comienza tu año, y van a tener un gran desarrollo este enero. Habrá disponibilidad afectiva súper valorable. Tendrán viajes, totalidad en todo: amor, trabajo, dinero, suerte, éxito... lo que quieran hacer lo pueden hacer. El amor va a acompañar, pero es una de las patas del éxito de este 2024 para géminis. A partir de mayo recogerán todo esto, y lo van a empezar a vibrar. No apuestes todo al amor, porque quizás sale un trabajo en otra parte del mundo y tenés que soltar. Dejá abiertas las posibilidades, porque los laureles son para todo. Viajar, disfrutar en pareja, con amigos, hacer cosas personales.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Está llegando tu año. Si no conocés tu carta astral, te cuento que hay que mirar para atrás para tomar impulso y tener suerte. Hay que intuir lo que nos hizo bien en el pasado. Si hacías algo que te iba bien y tenías suerte, hacé eso. No te lances a cosas nuevas, porque la suerte para cáncer en este 2024 es hacer aquello que te dio suerte, y no cambiar. Algo interesante respecto al amor, es que no es lo único importante: es solo una de las patas que te va a ayudar a tener una vida más estable, pero habrá también trabajo y determinados momentos de suerte. Llegado tu cumple, en marzo, en septiembre y en octubre; serán momentos para destacarse de cara a 2025, que será EL año de cáncer. Si algo te hace ruido, está bueno evitarlo, porque eso seguramente traerá algo negativo.

JIMENA LA TORRE.jpg La experta en astrología Jimena La Torre dio sus tips para enfrentar el inicio del año 2024 con éxito.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Es el signo que da luz. Te va bien y te seguirá yendo bien este año, tendrán muchísima suerte. Hay una parte del año que tendrá que ver con Géminis, que es su gran socio. Durante la primera parte del año, Leo prepara su súper escenario y lo mantendrá medio en oscuridad, sin contar mucho y esquivando la envidia. Pero llega mayo y Leo enciende la luz de la consciencia y presenta su gran obra. Eso dará nacimiento a la alegría, a tener una escuela en la que brillen, donde todos los quieran aplaudir.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Enero tiene la luna en Virgo cuando arranca el año, haciendo un pedido de protección para que nos cuide. Va a ser fundamental que las personas de Virgo estén cerca y lúcidas, porque a veces se dan un espacio de alejarse. Pero no, se necesitan cerca, porque serán fundamentales en cualquier tipo de trabajo o situación familiar, de salud o de necesitar una persona sólida para organizar todo. Será un año de gran movimiento y serás quien se destaque.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): El amor, para Libra, es fundamental. Y en este 2024 no solo lo tendrán, sino que si no lo tienen lo van a encontrar. Vos podés tener algo en el haber y pensar si te casas, formás pareja, estás estable... Y otra cosa es encontrar. Eso significa que te pasaste buscando ese amor, y lo vas a encontrar. Y una vez que lo encontrás, emparejás. Eso va a ocurrir muy rápidamente para libra. Febrero será un mes excelente para el amor, que nos acompañará durante todo el 2024. Respecto al trabajo, se priorizará trabajar en pareja, en equipo, junto con Géminis. Solo, nada. De a dos, todo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Te la pasaste con dos años de remo, con la oposición de los planetas en Tauro... ya se termina. Todavía quedan algunos resabios, pero ya pasó lo peor. En este 2024, te subís al movimiento de avance, y que no te importe que aún haya una oposición. A ponerse el escudo e ir igual, no esperar más. El 2024 será tiempo de avance, de éxitos, de mudanza, de probar suerte, estudiar idiomas, buscar lo que te pueda llevar a ser una persona mejor y más exitosa durante todo el año. Y esa cosecha llegará a partir del invierno si ya empezamos a trabajarlo desde temprano, porque la luna estará en Escorpio después de la primera semana de enero. El lema será "no pares, sigue sigue". Transformarán la oscuridad en luz y se quedarán con la persona que les llene el alma. El éxito está asegurado.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Arranca el 2024 y podés preocuparte porque Géminis, el protagonista, es tu opuesto. Pero te cuento tres cosas fundamentales. Uno, que el amor debe estar en tu vida. Solos, no. Ese juego de solitarios, este año, no va. Aunque digas que tenés una vida interior riquísima, este año va en pareja, y les irá mucho mejor. Dos, en el trabajo, seguirás creciendo. No va a ser una explosión, pero es un crecimiento que va a fluir dentro de lo confortable. No hay que hacer demasiados esfuerzos, porque son en vano. Será mejor que fluya. Tres, lo maternal. Es el preparar proyectos como si fueras a tener un bebé, o sea, maternar los proyectos. Llevará tiempo, los proyectos madurarán en unos 9 o 10 meses.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Sos el astro, la estrella del 2024. Cuando a un signo le toca ser la estrella, quiere decir que debe ser una de las tantas estrellas en el cielo, que por algún motivo las estamos mirando. Este año sos el norte, la estrella que todos queremos mirar y ser, con ese brillo maravilloso. Serán el fundamento para que todos digamos "quiero seguir esta energía". Se van a destacar en el arte, en los estudios, en dar clases, en equilibrarse, enamorarse, desarrollar ese lado femenino, disfrutar, pasarla bien... Realmente es uno de los signos elegidos para sacarse ese "muy bien" para 2024. Capricornio sabe que por todo lo que da va a recibir, y como viene dando mucho, recibirá mucho más de lo que espera.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Te bancaste querer llegar al primer lugar y no poder, querer destacarte y nada, que te vaya bien pero "por suerte"... En el 2024 vas a ser el número uno. Acuario maneja la productividad, el "a largo plazo". ¿Querés ser el director de algo? Vas a serlo. ¿Querés tener tu propio negocio? Vas a tenerlo. ¿Querés ser independiente? Lo vas a ser. Eso sí: en el primer lugar no estará el amor, sino volver a conducir, a ser "el número uno".

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Piscis viene de un año donde supo ser contemplativo, entender que a veces las cosas también son para los demás. Y el 2024 seguirá en esta línea, pero no se quedarán sentados mientras los demás hacen y Piscis inspira. Este año recibirán un premio, pero solo si son buenos padres, si enseñan y si esa inspiración la das en forma de "clase". Dar clases de cómo ser buenísimo, cómo ser bárbaro, de las cosas que mejor sabemos hacer. Vas a tener las llaves de tu vida y de eso que tanto estás esperando.