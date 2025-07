Con la llegada de los días más fríos del año también se esperan meses de poco sol y muchas precipitaciones, una complicación para las personas que utilizan el vehículo todos los días. Para no tener problemas de visión al conducir, lo ideal es conocer el simple truco para desempañar el vidrio del auto sin usar el aire acondicionado .

Para aquellos vehículos cuyo aire acondicionado no funciona de forma correcta o no desempañan los vidrios en su totalidad , estas técnicas rápidas los ayudarán a resolverlo y recuperar la visibilidad en simples pasos.

En ese sentido, muchos lo han calificado como un excelente "deshumidificador natural". Este ingrediente evita que el agua se condense y no se formen las gotas de lluvia sobre el vidrio.

Este particular método no sólo permite que el agua de lluvia no quede impregnada sobre el vidrio del auto, sino que también ayuda a evitar que mucha humedad dentro del hogar genere el crecimiento de moho.

Los trucos sencillos para desempañar los vidrios

El empañamiento de los vidrios se produce como consecuencia de la condensación del vapor de agua. Es decir, que cuando dentro del vehículo está más cálido que en el exterior, la humedad se adhiere al vidrio y crea esa nubosidad.

Algunas cuestiones externas que pueden potenciar que se empañen los vidrios son los días con altos porcentajes de humedad, incluso los días que no hay precipitaciones, como también los cambios bruscos de temperatura.

Ante ello, la primera alternativa de muchos conductores es intentar limpiarlo con la mano o un trapo que se encuentre dentro del auto. Sin embargo, esto solo genera una solución temporaria, ya que inmediatamente volverán a empañarse por la condensación del vapor. Otro error muy común es utilizar sólo el aire acondicionado en frío con el objetivo de igualar las temperaturas.

FotoJet (22) Los trucos sencillos para desempañar los vidrios

Lo ideal para desempañar los vidrios es poner en práctica cualquiera de estos consejos brindados por especialistas: el primer paso será abrir las ventanillas por algunos minutos. Al circular aire que proviene por fuera del auto, las temperaturas empezarán a equilibrarse y permitirá que el aire húmedo salga y se reduzca la condensación.

Esto es ideal para situaciones en donde se empañan los vidrios cuando las personas ya están dentro del auto y no tienen la posibilidad de preparar alguna de las siguientes mezclas.

Otras preparaciones para desempañar los vidrios

Lo más recomendado por especialistas es realizar algunas simples preparaciones y llevarlas siempre dentro del auto para prevenir este tipo de cuestiones.

Una de ellas es la solución casera con dos ingredientes que hay en la gran mayoría de los hogares: vinagre y agua. Para ello, hay que realizar una mezcla de partes iguales y colocarlo dentro de un recipiente rociador.

Este producto permitirá desempañar el vidrio en cuestión de segundos al rociarlo. Únicamente hay que contar con un trapo seco para pasarlo por encima y dejarlo como nuevo.

FotoJet (20) Otras preparaciones para desempañar los vidrios

Otra alternativa muy aconsejada es dejar bolsas de gel de sílice en el auto, ya que se trata de un elemento clave que ayuda a absorber la humedad.

