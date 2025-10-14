El truco que pocos conocen para el asado: por qué hay que frotar un diente de ajo en la parrilla

En este artículo, te contamos sobre un tip que pocos conocen: para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes del asado.

Pocos lo saben: para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes del asado

Es sabido que el ajo tiene un amplio uso en gastronomía . Además de emplearse como un saborizante natural, es el ingrediente principal en la elaboración de algunas salsas emulsionadas como el pollo al ajillo, la sopa de ajo, el escabeche oriental, el salmorejo o el gazpacho andaluz, entre otros. En este artículo, te contamos sobre un tip que pocos conocen: para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes de cocinar el asado.

Es oportuno señalar que el ajo permite elaborar un condimento muy recomendable como lo es la ajonesa o mayonesa de ajo . Según algunos sitios especializados en cocina, esta salsa con el sabor a ajo es perfecta para las frituras de pescado o bien para gratinar el pescado.

Frotar un diente de ajo en la parrilla caliente antes de cocinar el asado conlleva varios beneficios:

Como el ajo posee compuestos naturales, al tomar contacto con el calor de la parrilla , forman una fina película sobre el hierro o el acero inoxidable. Así, se consigue que la carne no se pegue y se pueda dar vuelta sin inconvenientes.

Para llevar adelante esta técnica, es conveniente seguir estos pasos:

Cortar un diente de ajo al medio.

Amén de este truco, también es posible asar el ajo a la parrilla. El ajo entero es mejor para asar, y se prepara como antes de asarlo en el horno. También se pueden asar otros alimentos, como berenjenas, junto con el ajo:

Preparar la cabeza de ajo y colocarla sobre papel aluminio resistente. Rociar aceite de oliva sobre los dientes expuestos, luego doblar los bordes del papel aluminio para sellar.

y colocarla sobre papel aluminio resistente. Rociar aceite de oliva sobre los dientes expuestos, luego doblar los bordes del papel aluminio para sellar. Asar el ajo a fuego indirecto, asegurándose de colocarlo en el lado opuesto de la fuente de calor.

a fuego indirecto, asegurándose de colocarlo en el lado opuesto de la fuente de calor. Tapar y asar el ajo hasta que se ablande, aproximadamente de 40 a 45 minutos.

hasta que se ablande, aproximadamente de 40 a 45 minutos. Dejar enfriar durante unos 10 minutos y luego usar como se desee.

