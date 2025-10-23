Estos 3 trabajos serán de los más solicitados y mejores pagos del futuro: hay cada vez menos

Al margen de aquellos empleos vinculados a la fuerte irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, otros trabajos también serán muy requeridos y bien pagos en el futuro . ¿Cuáles son?

Desde la irrupción de nuevas tecnologías como las vinculadas a la inteligencia artificial , los interrogantes de cara al futuro mercado laboral son muchísimos. Por ejemplo: ¿qué profesiones u oficios no tendrán lugar? ¿Cuáles actividades se potenciarán en las próximas décadas? En este artículo, te contamos cuál será uno de los trabajos más requeridos y mejores pagos del futuro .

Cabe recordar que, recientemente, la IA - a través de Chat GTP- seleccionó cinco carreras que pueden estudiarse hoy de cara al mercado laboral de 2030 . Así, la IA las escogió como aquellas cuyos profesionales serán más demandados en 2030.

Los trabajos de oficio que involucran a los plomeros , albañiles y electricistas –entre otros- serán de los más requeridos y mejores pagos del futuro . El motivo principal es que, según un estudio, cada vez menos personas se dedican a capacitarse para desempeñarse en un futuro en estos oficios , que por otra parte siempre serán necesarios.

Según lo detalló un estudio de la empresa Amanco Wavin, dedicada a la construcción e infraestructura y especializada en el suministro de agua potable, casi no hay jóvenes que se dediquen a la plomería en nuestro país. El estudio precisó además que la mayoría de los trabajadores del rubro tienen entre 46 y 55 años.

Por otra parte, tanto el Banco Mundial así como el Indec subrayaron que existe un déficit de 25% de empleados especializados en trabajos de oficio. En el caso de la plomería, está conformado en su gran mayoría por hombres adultos (el 84% de ellos eligió la plomería por vocación y el 15% por necesidad). Pero, más allá de que más de la mitad opta por capacitarse y los más profesionalizados consideran que su trabajo está bien remunerado, es una realidad que hay altos niveles de informalidad en el sector.

Fuentes de Amanco Wavin afirmaron que en el país existe una gran necesidad de trabajadores calificados en oficios, pero la situación enfrenta un desbalance entre oferta y demanda, problemas estructurales en la educación técnica y una falta de políticas sostenidas que valoricen y profesionalicen estos trabajos.

Los trabajos de oficio que involucran a los plomeros, albañiles y electricistas –entre otros- serán de los más requeridos y mejores pagos del futuro.

Por su parte, Jensen Huang –CEO de Nvidia, empresa en computación de Inteligencia Artificial- aseguró que "la próxima generación de millonarios serán plomeros y electricistas. El Chat GPT no puede reparar un caño roto y muchos oficios técnicos no requieren título universitario y tendrán salarios muy altos". Claro, es que los interrogantes surgen solos: ¿de qué manera sostener la infraestructura física necesaria para el auge de la inteligencia artificial? ¿A quién llamaremos cuando en el futuro se nos rompa un caño en nuestra casa?

El estudio de Amanco Wavin, que relevó más de 200 casos, determinó lo siguiente: