Algunas comidas y bebidas pueden generar manchas amarillas o marrones que atentan contra la salud bucal. Cómo evitarlo.

Estos 4 alimentos manchan los dientes y atentan contra tu salud bucal

La salud bucal es clave para una buena calidad de vida. Sin embargo, lo que comemos y tomamos puede afectarla considerablemente. De hecho, existen alimentos que causan serios daños en nuestros dientes. En particular, algunos líquidos y sólidos tienden a desgastar el esmalte dental , promoviendo la formación de manchas amarillentas o marrones.

El esmalte dental es la capa externa y dura que recubre nuestros dientes, funcionando como una barrera protectora contra las bacterias, los ácidos y los daños mecánicos. Es el tejido más duro del cuerpo humano, pero a pesar de esa resistencia, puede deteriorarse o desgastarse con el tiempo debido a múltiples factores, incluyendo la alimentación.

La pérdida de esmalte no solo afecta la apariencia estética de los dientes, haciendo que se vean más amarillos, sino que también incrementa la sensibilidad dental y la susceptibilidad a caries y otras patologías bucales.

Los argentinos tomaron un promedio de 131 litros de gaseosas al año. Las bebidas azucaradas, enemigas del esmalte de los dientes.

Qué alimentos pueden dañar el esmalte de los dientes

Existen varios alimentos y bebidas que contienen compuestos que, en contacto con los dientes, pueden provocar manchas o decoloración del esmalte. Aunque consumir estos productos ocasionalmente no generará daño inevitable, su uso frecuente tiene efectos negativos acumulativos. Algunos de ellos son:

Café y té: el café es uno de los principales culpables en la decoloración de los dientes. Su contenido en taninos , generando con el tiempo manchas en el esmalte. El té, especialmente si es negro o rojo, también contiene taninos y otras sustancias que tiñen los dientes con mayor facilidad. El consumo regular de estas bebidas, especialmente si no se realiza una correcta higiene bucal, puede generar manchas amarillentas o marrones que afectan la estética dental.

el café es uno de los principales culpables en la decoloración de los dientes. Su contenido en , generando con el tiempo manchas en el esmalte. El té, especialmente si es negro o rojo, también contiene taninos y otras sustancias que con mayor facilidad. El consumo regular de estas bebidas, especialmente si no se realiza una correcta higiene bucal, puede generar que afectan la estética dental. Gaseosas y energizantes: las gaseosas, particularmente las oscuras, contienen altísimos niveles de azúcares y ácidos que desgastan el esmalte , haciendo que los dientes se vuelvan más susceptibles a la formación de manchas o decoloración natural. Los energizantes, además de sus altas concentraciones de cafeína y azúcar , también contienen ácidos que contribuyen al desgaste del esmalte y promueven una fea apariencia.

las gaseosas, particularmente las oscuras, contienen altísimos niveles de , haciendo que los dientes se vuelvan más susceptibles a la formación de manchas o decoloración natural. Los energizantes, además de sus altas concentraciones de , también contienen ácidos que contribuyen al desgaste del esmalte y promueven una fea apariencia. Algunas frutas y bayas: existen bayas, como las moras , que contienen pigmentos oscuros llamados antocianinas , que se adhieren al esmalte y dejan manchas difíciles de eliminar . La remolacha , con su color intenso, y el tomate, rico en licopeno, también contienen pigmentos que, en contacto con los dientes, causa decoloración , especialmente si se consumen en grandes cantidades o sin una adecuada higiene bucal.

existen bayas, como las , que contienen pigmentos oscuros llamados , que se adhieren al esmalte y dejan . La , con su color intenso, y el tomate, rico en licopeno, también contienen pigmentos que, en contacto con los dientes, , especialmente si se consumen en grandes cantidades o sin una adecuada higiene bucal. Salsa de soja, curry y vinagre balsámico: las salsas de color oscuro contienen compuestos que pueden dejar manchas en los dientes si se usan en exceso. La soja, por ejemplo, tiene pigmentos que se adhieren al esmalte, mientras que el curry, que es de color amarillo intenso, puede teñir los dientes si no se limpia adecuadamente. El vinagre balsámico, aunque en menor medida, también contribuye a la decoloración por su contenido en pigmentos oscuros.

Las bebidas energizantes contienen en promedio una cantidad similar de cafeína que un café espresso de 60 miligramos y el doble que una gaseosa cola. Además de cafeína y azúcar, las bebidas energizantes contienen ácidos que contribuyen al desgaste del esmalte.

Cómo mantener el cuidado del esmalte dental

El cuidado del esmalte implica mantener una buena higiene bucal, evitar el consumo excesivo de alimentos y bebidas que puedan dañarlo y acudir regularmente al dentista para controles preventivos. La prevención es clave, ya que una vez que el esmalte se desgasta, no se regenera naturalmente, y los daños pueden ser permanentes. A continuación, algunos consejos que ayudarán a mantener una sonrisa blanca: