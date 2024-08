Horóscopo del martes 27 de agosto: qué dicen los signos del zodíaco

Los doce signos del zodiaco Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio y Sagitario 1200x678.png Los doce signos del zodiaco: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. ¿Cuáles tendrán más suerte?

Horóscopo del martes 27 de agosto

Hoy podrías sentir la necesidad de relajarte y descansar después de una semana intensa. Es un buen día para dedicarte a actividades que te brinden placer.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si trabajas por tu cuenta, tenés que ir reduciendo poco a poco la carga de trabajo y buscar espacios de descanso un poco más prolongados. De lo contrario, tu salud se va a resentir. Estos momentos de libertad y falta de compromisos son los más adecuados para reflexionar sobre tus planes a futuro. Es la hora de plantearte nuevos retos vitales. Tenés que centrarte en satisfacer tus necesidades más fundamentales, ahora te toca a ti disfrutar, lo necesitás con urgencia.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Aunque te cuesta mucho ocuparte del hogar, se está haciendo fundamental que pongas un poco de orden en tu casa, o de caso contrario el caos se adueñará de tu existencia. Hacelo poco a poco. Esta puede ser una jornada de despedidas, afrontala con entereza y pensá que algunas cosas se acaban, pero otras están a punto de empezar. No presiones a las personas con las que trabajás, porque necesitás que realicen su labor con libertad y soltura para que los resultados sean los que deseas. Sé un poco más flexible.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tenés una gran influencia sobre las personas que te rodean, esa es una posición cómoda, pero que debes tomar muy en serio por las responsabilidades que eso conlleva. Ha llegado el momento de dar pasos hacia el asentamiento de una relación. La jornada estará llena de acontecimientos, no tendrás un momento de aburrimiento. Por la tarde, busca la tranquilidad, porque por la noche seguirá el movimiento.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Todavía no tenés demasiado claro quién es quién en tu vida, tendés a confundir los papeles de quienes te rodean y eso te lleva a equivocaciones que resultan desconcertantes para todos. A veces, los consejos en vez de ayudar contribuyen a enrollar más las cosas. En el día de hoy te conviene aplicar tus propias fórmulas, sin opiniones ni recomendaciones externas. Tus emociones están fuera de control, tu cerebro es incapaz de poner los medios para encauzar tus sentimientos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Paciencia y perseverancia son las palabras claves en tu forma de proceder hoy en un asunto que tenés que resolver a pesar de la oposición de personas que no confían demasiado en vos. No caigas en el error de mezclar tus reflexiones con los sentimientos, estos últimos deben quedar a un lado a la hora de resolver un asunto del que depende enteramente tu futuro profesional. Te espera una jornada muy fructífera en el terreno amoroso. Cuidá tu apariencia, te facilitará las cosas.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Prestá especial atención a tu corazón antes de decidir, es la única manera de que, aunque te equivoques, seas fiel a vos mismo. Eso te hará crecer como persona. Tenés que hacer un esfuerzo por comprender la actitud de aquellos a quienes amas, aunque parezca que te ha traicionado, puede que tenga razones poderosas para actuar como lo hace. Frená tus impulsos y contrólate.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tus estudios o tu trabajo se enfrentan a momentos de incertidumbre que tenés resolver cuanto antes. Todavía tenés un plazo razonable, pero cuanto antes te lo quites de encima, mejor. Te enfrentas a cambios, pero no te preocupes. En la innovación está el secreto del futuro de tus negocios, si te quedás estancado corrés el riesgo de perder lo que tanto esfuerzo te ha costado conseguir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

No podés librarte de las preocupaciones, especialmente de las que emanan de la gran cantidad de trabajo que tenés atrasado. Trazá un plan para avanzar y después olvídate hasta mañana. El viaje que estás a punto de emprender va a marcar un antes y un después en tu existencia, preparate para afrontar experiencias que te convertirán sin darte cuenta en otra persona. Para bien o para mal, no ocultes tus verdaderos sentimientos a las personas que te quieren. La sinceridad te ayudará a seguir tu camino con la cabeza bien alta.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Las fantasías, los sueños son beneficiosos para el alma y en ocasiones nos liberan de las tensiones diarias, pero no hay que olvidarse de regresar al mundo real y poner los pies sobre la tierra. La inteligencia siempre es la mejor estrategia, por encima de la imposición. Procurá que tus opiniones convenzan y no trates de obligar a los demás a pensar como tú. El rumbo del día dependerá mucho de las compañías que elijas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hay una persona que últimamente se pasa con los comentarios y las valoraciones de las cosas que hacés o decís. Es el momento de ponerlos en su lugar y dejarles las cosas claras. Cualquier plan que organices para el día de hoy te va a salir a pedir de boca. Procurá alejarte de las aglomeraciones de gente y fúndete con la naturaleza, tu mente te lo agradecerá. El intercambio de ideas será muy beneficioso para vos, te abrirá campos hasta ahora desconocidos que pueden servirte en el futuro. La perseverancia también es fundamental.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Te cuesta creer que te esté sucediendo a vos lo que siempre habías pensado, que ni siquiera se acercaría a tu existencia. Tu vida se llena de posibilidades nuevas, créelo de una vez. Actuá con prudencia en una situación comprometida en la que te puedes ver enfrentado a personas de tu entorno laboral. No te conviene romper relaciones con nadie. Los amigos te tientan a realizar planes atractivos, pero que es posible que no se ajusten a las necesidades que tu relación de pareja tiene en este momento. Has de hilar fino.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La suerte en el amor dominará el día, especialmente por la noche. Lo que comenzará como una interesante conversación puede acabar con una declaración de sentimientos. Escapa de las personas poco equilibradas y busca los ambientes más adecuados a tu estado de ánimo. No te encierres en vos mismo ante las adversidades, no es la opción más inteligente. Si escondés la cabeza, no podrás ver lo que sucede a tu alrededor. Afronta la situación.