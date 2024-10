Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 10 de octubre

calendario octubre 2024.jpg

Horóscopo del jueves 10 de octubre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Hoy tenés posibilidades de encontrarte con una persona que te va a devolver, de momento, a tu pasado más doloroso. Procurá que tus sentimientos no se trasluzcan. Emocionalmente, estás muy influenciable en este momento y eso te hace vulnerable ante quienes podrían aprovecharse de tu inocencia. No rechaces ofertas de diversión sin pensarlo antes, te conviene evadirte un poco, aunque estés cansado. Además, podés conocer a alguien muy interesante.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo): En ocasiones te mostrás demasiado caprichoso, con tendencia a aprovecharte de la buena disposición de los demás. Eso puede traerte algunos problemas de convivencia. Es un buen día para olvidarte del trabajo. Tu preocupación por la situación laboral te puede llevar hoy a una fuerte discusión con una persona muy cercana. Procurá que el enfrentamiento termine en distensión.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tus deseos de cambiar van a hacer que tomes decisiones precipitadas. En ocasiones es mejor esperar que lleguen las oportunidades y mientras tanto aguantar un poco con lo que no nos gusta. Te encontrás en un buen momento de autoestima y los demás lo notan. Generás confianza en todos los ámbitos en los que te movés y eso te facilita mucho las cosas. Hoy se prevén oportunidades interesantes en el terreno del amor. Si no tienes pareja, pero la buscas, hoy te vas a encontrar con oportunidades. Si ya la tenés, puede que la relación se tambalee.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Si pensás cambiar de casa o adquirir un inmueble, este puede ser un buen momento, aunque vas a encontrar algunas dificultades para poder organizarlo todo. Arriesgate pronto. Es necesario que amplíes un poco los espacios que dedicas al descanso durante el día, de lo contrario el cansancio y el estrés te van a llevar a una situación muy complicada. Te va a llegar una oferta de trabajo o de negocios que no está nada clara. No la rechaces de forma definitiva, pero tampoco la aceptes sin haberla analizado con detenimiento.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Hoy se darán algunas ocasiones en las que va a ser mejor permanecer pasivo ante los acontecimientos. Actuar no siempre es sinónimo de acertar, pensalo bien. Tenés muy claro que los amores platónicos son solo eso, pero en ocasiones te cerrás a otras posibilidades, y así podés perder más de una buena oportunidad.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Pronto llegarán buenos tiempos para tus intereses, pero de momento tu posición no está siendo demasiado optimista. Mantenete firme hasta que el viento empiece a soplar a tu favor. Comenzás a conocer a tu pareja tal y como realmente es, lejos de la idealización que habías hecho de ella. Eso no es malo porque vas a seguir amándolo como hasta ahora o más. Antes de atender a los problemas profesionales tenés que preocuparte de resolver los personales, porque son la base de tu existencia. Hoy vas a atravesar situaciones delicadas.

Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Tenés que intentar no quejarte por las malas condiciones en las que trabajás. De momento, eso es lo que hay y si no te adaptas tenés que empezar a pensar en dejarlo. No dejes hoy nada librado al azar, ni el más pequeño detalle. Lo que ahora te parece una tontería, puede que cobre dimensiones preocupantes en el futuro. Lee la letra chica. Hoy te vas a sentir especialmente activo y seguro de vos mismo, con fuertes deseos y posibilidades de hacer lo que realmente te gusta. Muy pocas cosas se te van a poder resistir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): La escasez de fuerzas hace que seas muy propenso al desaliento, cualquier pequeño problema puede parecerte como un obstáculo enorme. Analizá esta actitud. Va a surgir la posibilidad de una aventura amorosa que deseas mucho, pero que puede complicarte la vida. Pensalo dos veces antes de embarcarte en ella. Vas a encontrar en los retos intelectuales una buena alternativa a tu tiempo de ocio. Pelear con enigmas o juegos matemáticos, te darán muchas satisfacciones.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): No lo pienses a la hora de intervenir en un asunto que te incumbe directamente. Si lo dejás pasar, se va a agravar y luego será mucho más complicado de arreglar. Mantenés una posición muy razonable en un conflicto relacionado con tu ámbito laboral. No tenés que dudar de tu postura, a pesar de que encuentres cierta oposición. En los ámbitos del entretenimiento en los que te desenvolvés se producirán cambios importantes que hoy no te va a gustar demasiado. Vas a tener que adaptarte.

El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Disfrutás de una gran cantidad de energía física que facilita afrontar esfuerzos intelectuales que se te van a presentar. Vas a tener que estar a las trampas de personas conocidas. Sos consciente de tus limitaciones y defectos, pero también lo tenés que ser de tus capacidades y virtudes. El equilibrio entre estos conocimientos es la llave del éxito. En cuestiones de negocios te conviene especialmente actuar con mucha discreción.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Las experiencias que has atesorado en los últimos tiempos facilitarán tu trabajo. En casa, van a surgir a pequeños desastres que te ponen al borde de un ataque de nervios. Estás convencido de que tu labor no genera las recompensas que te merecés, pero hacés bien en apostar por la paciencia. No pierdas los nervios, todo va a llegar muy pronto. Vas a tener dificultades para juzgar de manera adecuada los asuntos que se te presentan, porque vienen acompañados de interferencias.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Tu mente atraviesa momentos de especial creatividad y productividad, aprovechalos para poner en marcha tus proyectos que necesitan muchas dosis de innovación. Tu salud está bien, aunque no estaría de más que te ocupases de esos dolores de espalda. Probá con un masaje, pero de manos de un profesional. Un día de estos te vas a reencontrar con una persona que en el pasado ejerció sobre vos una poderosa atracción física. Su presencia puede desestabilizarte más de lo que pensás.