Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 14 de agosto

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 14 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy la fortuna está en el cuidado y mantenimiento de tus posesiones y bienes materiales. Realiza las reparaciones necesarias, organiza tus objetos de valor o simplemente dedica tiempo a proteger lo que has logrado. Un buen mantenimiento te ahorrará problemas futuros y asegurará la durabilidad de tus recursos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Confusión y enredo en la pareja y con los amigos. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Por fin decide completar su formación profesional. Hoy se sentirá relajado y feliz.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Buen momento para las inversiones. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Estará atento con su gente, a la que hará muy feliz. Nada nuevo en su situación económica. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Es posible que necesite un aporte vitamínico extra.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. El exceso de ejercicio no le sienta bien.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.