Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 23 de septiembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 23 de septiembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 23 de septiembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Hoy no será el mejor día para la firma de contratos o el cierre de proyectos. Por otro lado, es posible que sientas demasiadas tensiones acumuladas dentro de ti. Si es así, el ejercicio físico te ayudará, aunque cualquier otra actividad que sepas que te sienta bien también valdrá. Y ten cuidado en tus relaciones.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy será un día para controlar tus impulsos, porque podrían hacerte mal a ti o a los demás. Y no solamente eso, también podrías sentir cierta frustración en tu vida. Si es así, entonces piensa en que la única forma de resolver problemas es poniéndose manos a la obra, y no lamentándose sin hacer nada al respecto.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

No tendrás ningún problema en el trabajo hoy, y será gracias a que tu estado mental será el mejor. También por eso se te darán especialmente bien las actividades relacionadas de alguna manera con el análisis y las relaciones con los demás. No te detengas, sigue con tus proyectos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Contarás hoy con fuerzas constructivas, pero si las derivas mal, generarán tensiones alrededor. No dejes de ver la vida con optimismo y todo irá mejor. En el ámbito económico, es posible que sufras una pérdida si no tienes cuidado. Por último, podrías recibir agradables sorpresas de tus amistades.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Será mejor que hoy trates de equilibrar las fuerzas con las que cuentes, porque serán considerables y podrían discurrir por vías poco convenientes, como la agresividad. Ten mucho cuidado con lo que digas, porque quizá dañes las emociones de los demás y entres en discusiones. No quieras siempre tener la razón.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy podrá ser un día favorable para tu economía, y también para tu ámbito laboral. Por otra parte, los viajes se encontrarán bien aspectados, así que si tienes que realizar alguno, no tendrás dificultades en este sentido. Además, en el amor, es posible que una persona interesante entre en tu vida.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Es posible que hoy tiendas a fingir que eres una persona feliz, o a comportarte de una manera silenciosa, misteriosa o taciturna. Si tus relaciones con las personas del entorno cercano te resultan difíciles, entonces trata de ver cuál es el problema para darle una solución lo antes posible.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy tendrás que conseguir equilibrar las energías del entorno, porque es posible que estén descompensadas. Piensa que podrías sacar partido de cualquier oportunidad que se te presente, pero que deberás actuar con inteligencia, mesura y paciencia. Además, tendrás una de cal y otra de arena en tus relaciones.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tendrás hoy un pensamiento muy lúcido y positivo, así que la iniciación de proyectos que te lleven a progresar en la vida será pujante. No obstante, la organización no será una de tus ayudas en este día: lucha para lograr un buen método de trabajo. En fin, te caracterizarás por el optimismo e ideas creativas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu mente se encontrará en un estado propicio hoy para la disciplina y la concentración, algo que te ayudará a lograr tus metas en la vida. En general, los aspectos del día serán positivos para todas aquellas actividades que tengan algo que ver con la enseñanza, la política, la investigación y las letras.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las energías circundantes hoy podrían chocar constantemente entre sí. De todas formas, tendrás al alcance de tu mano un gran desarrollo mental, eso sí, por medio de la perseverancia. Por último, piensa muy bien en las palabras que vas a decir antes de decirlas, así te evitarás problemas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No te desanimes por los retrasos, sigue trabajando de una forma ordenada y concentrándote en tus proyectos, ya verás qué resultados conseguirás. En general, habrá muy buenos aspectos para las profesiones que estén relacionadas con el arte y también con el servicio a los demás.