Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 11 de junio

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Pasados unos meses se alegrará del cambio profesional. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Exigente y algo irascible con sus amigos. La estabilidad financiera llega por fin. Ese turno de trabajo que tanto deseaba, ya es suyo. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No se deje persuadir para realizar una inversión. En el trabajo, todo marcha a la perfección. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. Debería dar un buen repaso a su economía. Facilidad para vender sus ideas en su empresa. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Importante desestabilización económica. Evite los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Salud igual que en días pasados.