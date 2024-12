Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este sábado 7 de diciembre

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Debe velar más por sus intereses económicos. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Aborde directamente sus problemas económicos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Cuidado con sus facturas. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Dolores en las extremidades.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Intente terminar con esa relación negativa. Hoy gastará alegremente su dinero, puede permitírselo. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Estado de ánimo eufórico.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Intente no ser tan individualista a la hora de trabajar. Mejore su dieta a base de vitaminas y minerales.