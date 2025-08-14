Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 15 de agosto

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 15 de agosto. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este sábado 16 de agosto de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Se siente satisfecho con su economía. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Posible enfrentamiento con su banco. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Debe prevenir una posible otitis.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud. Ese malestar general puede ser por agotamiento psíquico.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Atienda los consejos de su pareja. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Si choca mucho con la gente busque una explicación. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Intente superar la pereza, anímese y salga a caminar.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Reencuentro casual con un antiguo amor. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Poca disposición para el amor. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Le reconfortará enormemente el afecto de sus amigos. Buen momento en su economía. En el trabajo, día de rendimiento pleno. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.