La ciencia descubre por qué olvidamos nuestra infancia

Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que los humanos no podían recordar los primeros años de vida debido al desarrollo incompleto del hipocampo, la parte del cerebro encargada de almacenar los recuerdos. Sin embargo, un reciente estudio realizado por la Universidad de Yale desafía esta creencia.

La investigación demuestra que los bebés de solo 12 meses pueden codificar recuerdos, lo que sugiere que la amnesia infantil no tiene que ver con la incapacidad de formar recuerdos, sino con dificultades para recuperarlos.

Un nuevo enfoque para la amnesia infantil

La amnesia infantil ha sido uno de los misterios más persistentes en el campo de la neurociencia. Los adultos, por lo general, no pueden recordar eventos de su infancia temprana, lo que llevó a la teoría de que los recuerdos no se forman correctamente durante los primeros años de vida. Según esta idea, el hipocampo, la región del cerebro que juega un papel crucial en la formación de recuerdos, aún está en desarrollo y no es capaz de almacenar memorias duraderas. Sin embargo, el estudio más reciente realizado por científicos de Yale refuta esta hipótesis.