La ciencia revela cómo sería un mundo sin humanos

Silencio absoluto. Con esas palabras el profesor Carlton Basmajian, experto en la ciencia del urbanismo , describe el hipotético mundo sin humanos con el que fantaseó en su nuevo artículo en el diario The Conversation. "Te darías cuenta de cuánto ruido hace la gente. Nuestros edificios son ruidosos. Nuestros autos son ruidosos. Nuestro cielo es ruidoso. Todo ese ruido desaparecería", asegura el profesor.

El cielo sería más azul y claro después de un año sin humanos, afirma el profesor, y no sería sorprendente que esto sucediera. De hecho, durante los meses en que los humanos estuvimos encerrados por la pandemia, la contaminación en las grandes ciudades se redujo significativamente. ¿Qué no podría suceder entonces, cuando ya no estuviéramos aquí?