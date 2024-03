La vacuna contra el dengue no irá al calendario nacional: la postura del Gobierno

La vacuna contra el dengue no ingresará al Calendario Nacional de Vacunación según el Gobierno.

Pese a que Argentina atraviesa un brote de dengue, el Gobierno descartó la posibilidad de incluir la vacuna en el calendario nacional . Según confirmó Manuel Adorni esta mañana, se debe a que si bien esta vacuna fue autorizada por ANMAT en el gobierno de Alberto Fernández, "aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad".

En este sentido, el vocero presidencial se excusó en que "la Organización Mundial del Salud (OMS) incluso ha indicado que no hay evidencia suficiente sobre su efectividad". De todas formas, consideró que es "más importante eliminar los criaderos de mosquitos", haciendo referencia a "recipientes que contentan agua" dentro y fuera de la casa.

Lo cierto es que el momento que atraviesa Argentina es cuanto menos complicado: ya se registraron 37 muertes y más de 57 mil casos de dengue a lo largo y ancho del país.

No solo eso: la cifra de contagios es 2.153% superior a la de 2023, año en el que a esta altura había únicamente 2.550 infectados.

La vacuna de la que habla el Gobierno es una "tetravalente" denominada Qdenga, fabricada por el laboratorio japonés Takeda, y se aprobó en abril del año pasado por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Su comercialización comenzó en noviembre, y se puede aplicar tras la indicación de un médico.

¿Por qué no está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación? Básicamente, allí se encuentran incluidas las vacunas obligatorias y gratuitas para todos los ciudadanos. Sin embargo, para que una vacuna ingrese, debe ser impulsada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

En ese caso, se lleva adelante un análisis de la situación epidemiológica (en este caso el brote de dengue) y luego se eleva al Ministerio de Salud el informe con las estrategias, población objetivo, dosis recomendadas y demás cuestiones formales, de forma que se pueda definir también el plan de vacunación.

La postura de la OMS sobre la vacuna del dengue

Lo que dice Adorni respecto a la postura de la OMS es parcialmente cierto. Es que si bien no dieron instrucciones para la aplicación a la población en general, no es verdad que no la recomienden. De hecho, la OMS reiteró la eficacia de la vacuna para cuadros graves, que incluso ayudan a reducir hospitalizaciones por infección.

En todo caso, si aseguraron que en principio el uso debe priorizarse para las zonas endémicas y para niños de 6 a 16 años, que son quienes más pueden facilitar la transmisión.

El último informe de la OMS reza que la vacuna Qdenga "demostró su eficacia en países endémicos para prevenir la enfermedad sintomática del dengue y la hospitalización en niños de 4 a 16 años que eran seropositivos frente a los cuatro serotipos del virus".

De todas formas, algunos expertos de la OMS indicaron que todavía restan superar algunas "brechas de conocimiento" respecto a la seguridad y la eficacia de la vacuna contra algunos virus del dengue, más precisamente los de "de tipo 3 y 4 en personas seronegativas de referencia”.