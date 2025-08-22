Las 10 profesiones que desaparecerán con la IA, según Microsoft: les queda poco tiempo

Un estudio realizado por Microsoft Research identificó cuáles son las diez profesiones que tienen el mayor riesgo de ser automatizadas a partir de sistemas de inteligencia artificial (IA)

El análisis tomó como base 200 mil charlas reales con el chatbot de la compañía, Copilot y dejó expuesto que la IA puede desempeñar tareas que son clave en muchos empleos cognitivos.

Entre las profesiones más vulnerable, según el reporte de Microsoft , se encuentran los intérpretes, traductores, historiadores, asistentes de pasajeros, representantes de ventas, escritores y hasta locutores. Este tipo de trabajos son altamente automatizables porque demandan escritura, búsqueda de información o implican atención al cliente. Se trata de actividades que la IA ya puede hacer y tiene buenos resultados.

En ese sentido, la empresa implementó un "índice de susceptibilidad a la IA", en la que combinó los niveles de ayuda de Copilot en tareas laborales, qué tan correctamente lo hace y qué tan satisfechos quedaron los usuarios. El resultado de la prueba fue que la inteligencia artificial tiene una capacidad cada vez mayor para escribir, traducir, investigar, programar y atender clientes.

inteligencia artificial generica -VALIDA 1200-

Microsoft confirma el listado de profesiones que desaparecerán con la IA

La investigación que hizo la empresa informática clasificó las profesiones de acuerdo al nivel en que la IA puede resolver las tareas más comunes, si lo hace bien y si puede aprender por sí sola. El siguiente es el listado de las 10 profesiones más vulnerables a la IA, de acuerdo con el estudio difundido:

Intérpretes y traductores

Historiadores

Asistentes de pasajeros

Representantes de ventas

Escritores y autores

Representantes de atención al cliente

Programadores de herramientas para realizar tareas de mecanizado

Operadores telefónicos

Empleados de agencias de viajes

Locutores y presentadores de radio

Automatización de las profesiones por IA

El informe aclara, además, que la automatización por Inteligencia Artificial no implica necesariamente la desaparición inmediata de ese tipo de trabajos, sino que trae aparejada una redefinición de las tareas y de los roles laborales. En este contexto, las actividades más susceptibles a la automatización son aquellas que demandan "la recopilación de información, la redacción, la edición y la comunicación".

A modo de ejemplo, la traducción automática y la generación de textos llegaron a tales niveles de precisión que le dan la posibilidad a la IA de asumir funciones que tradicionalmente fueron humanas. En el caso de los programadores de mecanización, donde la IA puede automatizar la creación de código para máquinas y mejorar así su eficiencia.

Las profesiones que están lejos de los efectos de la IA

Por el contrario, el mismo estudio de Microsoft también da cuenta de cuáles son los trabajos que por ahora no están en riesgo pese a los avances de la inteligencia artificial . En este grupo se ubican las tareas que demandan un fuerte componente físico, contacto humano directo o destrezas manuales específicas y que por eso mismo presentan una menor susceptibilidad a la automatización. Entre estos se encuentran los extraccioncitas, asistentes de enfermería, operadores de dragas (las máquinas que se utilizan para sacar elementos del fondo del mar o del río) y masajistas.

En este camino, la conclusión a la que llegó el informe de Microsoft es clara y sostiene que la inteligencia artificial está reconfigurando el futuro laboral. Pese a que la automatización avanza, también se abre un camino con nuevas oportunidades para aquellas personas que se adapten y desarrollen otras habilidades que complementen las capacidades de la IA.