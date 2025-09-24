Las 6 lesiones muy peligrosas que puede causar la manicura semipermanente

Es una práctica muy común en todo el mundo. Sin embargo, se prohibió el uso de uno de sus componentes claves.

La manicura semipermanente , también conocida como uñas de gel o gel polish, es uno de los tratamientos estéticos que más crecimiento ha tenido en los últimos años. El boom de esta estética para las uñas generó que millones de mujeres acceden con frecuencia a salones de belleza o adquieran sus propios kits caseros.

Sin embargo, se descubrió que hay seis lesiones que puede causar la manicura semipermanente. Esta moda permite que las uñas duren más tiempo, sean más cómodas y tengan un brillo más intenso que los métodos tradicionales.

Sin embargo, en septiembre de este año la Unión Europea prohibió uno de los ingredientes más utilizados en estos productos: el TPO (trimetoxibencil difenilfosfina óxido), un componente clave para conseguir el secado rápido bajo lámparas LED o UV.

Estas son las seis lesiones que puede causar la manicura semipermanente

Entre las lesiones más comunes que puede causar la manicura semipermanente, se destaca el debilitamiento de la uña. Utilizar este método sin pausas en el medio que permitan que la uña recupere su fuerza puede dañar la lámina ungueal, dejándola más fina y frágil.

Además, el limado excesivo y la retirada agresiva del esmalte son factores que favorecen la pérdida de resistencia. Esto se traduce en uñas blandas, con menor capacidad de recuperación y más sensibles en el día a día.

Otra muy frecuente es la rotura de las uñas. El desgaste que genera el tratamiento para lograr que el esmalte se adhiera debilita a la uña, que al no soportar la presión se quiebra con facilidad. Esto puede suceder en cualquier momento del día y no necesariamente ante el impacto con un objeto o un mal movimiento.

SFP Manicura uñas hombre Lucas Esteban (6).JPG Estas son las seis lesiones que puede causar la manicura semipermanente Sebastián Fariña Petersen

Aunque la manicura semipermanente ofrece resultados más duraderos y con brillo más intenso que el resto, esto también genera alteraciones en el color original de las uñas, ya que el contacto prolongado con sustancias químicas puede modificar la tonalidad.

Generalmente, aparecen como manchas amarillentas o blanquecinas en la superficie. No sólo afecta a la estética visual, sino que puede causar microlesiones en la queratina, además de tardar meses en desaparecer por completo, incluso cuando ya se retiró el esmalte semipermanente.

Una lesión muy común, causada por una falla durante el tratamiento, son las infecciones. Las estéticas y salones de belleza que dejan una capa sellada demasiado grande sobre la uña impiden su ventilación natural, y, por consecuencia, hay riesgo de padecer hongos y bacterias en la zona. Esto ocurre más frecuentemente en ambientes cálidos, sobre todo durante el verano, cuando los pies quedan húmedos dentro del calzado.

Lesiones más severas en las uñas causadas por la manicura semipermanente

Otra lesión, menos común pero más grave para la zona, es la dermatitis, una afección cutánea que causa inflamación, enrojecimiento, sequedad y picazón. Esto también puede ser causado por algunos esmaltes que generan reacciones alérgicas por contacto.

De hecho, en algunos casos también ha provocado descamación y hasta inflamación de la piel alrededor de las uñas, o en peor medida, extenderse a otras zonas del cuerpo por transferencia de partículas, generando una dermatitis crónica difícil de controlar.

Por su parte, el uso prolongado y sin pausas de la manicura semipermanente podría causar alteraciones más severas como la distrofia ungueal psoriasiforme.

uñas.jpg Lesiones más severas en las uñas causadas por la manicura semipermanente

Se trata de una patología similar a la psoriasis ungueal, que implica deformidad, engrosamiento irregular, cambios en la textura y en el color de las uñas. Para cualquiera de estos casos, se recomienda consultar con un experto en dermatología antes de iniciar cualquier tratamiento.

Consejos para reducir riesgos

Con la nueva prohibición del TPO, las empresas deberán reformular sus productos. No obstante, hay diferentes formas de reducir los riesgos de padecer cualquiera de las lesiones mencionadas anteriormente. Los expertos aconsejan no utilizar las uñas como herramienta punzante o para maniobrar objetos, además de hidratar regularmente las cutículas con aceites naturales.

A su vez, un aspecto poco valorado, pero igual de importante, es mantener una dieta balanceada. Se recomienda sumar nutrientes como biotina, hierro, zinc y proteínas para favorecer el crecimiento sano.