Las predicciones de Mhoni Vidente para 2026: qué significa que dominará la carta del "cero"

Las predicciones de Mhoni Vidente para 2026: dominará la carta del "cero" y esto es lo que pasará

La astróloga Mhoni Vidente , quien nació el 21 de marzo de 1977 en Cuba, es una de las figuras más destacadas en el mundo de la adivinación. Y tal como sucede con Jimena La Torre -por citar un caso- Mhoni Vidente se transformó en una referente con el transcurso de los años. En su cuenta de X ya registra más de un millón y medio de seguidores. Aquí te contamos cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para 2026 o el denominado año del cero .

Cabe recordar que Mhoni Vidente reside en México y, según sus miles de seguidores, sus predicciones tarde o temprano se cumplen. Recientemente, la astróloga publicó detalles sobre lo qué acontecerá en Estados Unidos y América Latina en 2026 , además de revelar por qué a este año se lo conoce como el año del cero .

Según la astróloga Mhoni Vidente , el 2026 tendrá una gran influencia en cinco de los signos del zodíaco:

Acuario.

Aries.

Leo.

Libra.

Tauro.

Es importante consignar que, de acuerdo a la óptica de Mhoni Vidente, las cartas del tarot que serán las dominantes durante el 2026 son las de El Loco, El Emperador y El Sol.

En relación a Acuario, según Mhoni Vidente los pertenecientes a este signo vivirán el 2026 con una energía volátil, inteligente y cambiante, de acuerdo con la situación que se les presente. De todos modos, la astróloga también advierte que para ellos se avecinarán momentos de rencor y drama. Aunque cabe remarcar que los acuarianos, en líneas generales, tendrán buena fortuna en todos los aspectos de su vida, principalmente en los negocios y en el ámbito social.

En tanto, los nacidos bajo el signo de Aries dominarán el 2026, puesto que si bien en ocasiones los puede gobernar la soberbia -son dueños de un gran ego-, también son capaces de reinventarse luego de sufrir un golpe o un fracaso. Aries está representado en 2026 por la carta de El Emperador.

Para los leoninos, el 2026 podría resultar un año clave, en el que hasta pueden alcanzar la fama. Como están representados por la carta de El Sol, afrontarán el 2026 con buena suerte y atraerán mucho dinero. Por su parte, Libra -dada su condición de experto comunicador- sabrá encontrarse con el éxito y tendrá la capacidad de dejar el pasado y las energías negativas atrás.

En relación a los nacidos bajo el signo de Tauro, Mhoni Vidente predijo que progresarán en sus negocios y se convertirán en líderes absolutos. Así, es posible que aumenten su patrimonio y el saldo de sus cuentas bancarias. Para estar atentos: la astróloga sentenció que para ellos se aproxima un divorcio o un matrimonio.

Mhoni Vidente informó con puntillosidad que la carta principal que domina el año 2026 es la de El Loco, también llamada la carta del cero. Y amplió que el 2026 podría ser un año muy complejo para los líderes mundiales: “Hablamos de la muerte y la tragedia de uno de los líderes más importantes del mundo entero”, afirmó. ¿Qué ocurrirá?