Llega la Luna de Sangre: cuáles serán los signos más afectados

El cielo será escenario de este fenómeno tan impactante como místico. Este eclipse lunar total puede traer importantes transformaciones. Cuándo será.

La Luna roja iluminará el cielo durante el eclipse total del 7 de septiembre.

Un evento astronómico captará la atención de quienes miren al cielo: un eclipse lunar total , conocido como “Luna de Sangre”. Durante este fenómeno, el satélite natural de la Tierra adquirirá un tono rojizo intenso, visible sin necesidad de telescopios ni equipos especiales.

La combinación de duración, visibilidad y la cercanía de la Luna con nuestro planeta hará de este espectáculo una experiencia impactante para aficionados y observadores casuales.

El cielo de septiembre será escenario de este fenómeno tan impactante como místico: la Luna de Sangre , que ocurrirá bajo el signo de Aries . Este eclipse lunar total marcará un punto de inflexión para cada signo del zodíaco, potenciando emociones, acelerando transformaciones y abriendo la puerta a finales necesarios.

Este fenómeno no solo teñirá el cielo de un tono rojizo, sino que también abrirá un portal de transformación que impactará a todos los signos del zodíaco.

La energía ariana, ligada al fuego, la acción y los inicios, se potencia con este eclipse, invitando a cortar con lo que ya no sirve, soltar vínculos o situaciones estancadas y dar un paso hacia la renovación personal.

¿Cómo afecta la Luna de Sangre a cada signo del zodíaco?

-Aries: La Luna de Sangre ocurre en tu propio signo, lo que significa un cierre de ciclo personal muy fuerte. Es momento de soltar viejas versiones de vos y animarte a un renacer.

-Tauro: La energía del eclipse toca tu zona inconsciente. Pueden aparecer sueños reveladores o emociones guardadas. Ideal para practicar meditación y rituales de limpieza energética.

-Géminis: Se activa tu área de amistades y proyectos colectivos. Es probable que cierres vínculos con grupos que ya no suman y que surjan nuevas alianzas más auténticas.

-Cáncer: La Luna de Sangre impacta en tu mundo profesional. Podés experimentar cambios en tu trabajo, proyectos o metas a largo plazo. Es tiempo de redirigir tu vocación.

-Leo: El eclipse despierta tu lado espiritual y expansivo. Momento de viajes, estudios o búsqueda de sentido. Te abre la puerta a nuevas filosofías o creencias.

-Virgo: Este fenómeno ilumina tu área de lo profundo: sexualidad, emociones y dinero compartido. Es posible que atravieses transformaciones intensas en pareja o temas económicos.

Libra: La Luna de Sangre se manifiesta en tu zona de vínculos. Pueden darse rupturas, reconciliaciones o giros inesperados en tus relaciones. Clave trabajar el equilibrio.

-Escorpio: Tu rutina, hábitos y salud se ven movilizados. Es el momento ideal para soltar malos hábitos, reorganizar prioridades y cuidar más tu cuerpo.

-Sagitario: Este eclipse activa tu zona creativa y romántica. Puede traer nuevos romances, cierres de historias amorosas o un renacer creativo.

-Capricornio: El área familiar y del hogar se ilumina. Posibles mudanzas, cambios en la convivencia o transformaciones en la dinámica familiar.

-Acuario: El eclipse toca tu zona de la comunicación. Habrá revelaciones en conversaciones, cierre de contratos o noticias inesperadas. Es momento de hablar con claridad.

-Piscis: Tu área económica y de valores personales se ve activada. Puede implicar cambios en tu forma de ganar dinero o en lo que realmente valorás.

Luna de Sangre en septiembre: qué soltar y qué atraer según tu signo

La Luna de Sangre en Aries del 7 de septiembre será un evento cargado de intensidad y transformación. Todos los signos sentirán su influencia, pero especialmente los de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y los de aire (Libra, Géminis y Acuario).

Es un portal perfecto para cerrar capítulos, liberar cargas y abrirse a un nuevo camino con más autenticidad.