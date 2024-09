Los adultos mayores no deben bañarse todos los días: cada cuánto

Para mantener la higiene personal y el cuidado de la salud se cree popularmente que hay que bañarse todos los días. Sin embargo, la ciencia comprobó que no es así y que dependerá de la edad del sujeto la cantidad de días a la semana que hay que ducharse.

Si uno se ducha con demasiada frecuencia, el jabón puede provocar irritaciones y hasta desencadenar alguna infección ya que, en las personas mayores, la piel se vuelve más delgada convirtiéndola en un órgano demasiado sensible a los roces.

La ciencia sostiene que sí es importante la higiene de las axilas y los genitales

Cada cuánto se deben bañar los adultos mayores

Para Sylvie Meaume, especialista del Hospital Rothschild, los adultos mayores de 65 años pueden “enjuagarse el cuerpo diariamente”, pero no así usar jabón todos los días. Meaume recomienda “usar solo el jabón cada tres” y sostiene que no es necesario frotarlo con demasiada fuerza sobre la piel para no generar ningun tipo de daño.

Siguiendo este consejo, se reduce el riesgo de sufrir resequedad y, al mismo tiempo, se mantiene higienizada la persona.

Pasados los 65 años la piel se vuelve más frágil dice la ciencia

La especialista reconoce, de todos modos, que tanto en las axilas como en los genitales y los pies el enjuague debe ser diario para evitar infecciones y mantener el bienestar general del cuerpo.

Cómo debe ser la ducha de los adultos mayores, según la ciencia

La ciencia aclara que todas las personas contamos con una película hidrolipídica, una barrera natural que protege la piel y se vuelve mucho más débil con la edad. Lavarla excesivamente atenta contra la misma y expone a las personas de avanzada edad a sufrir enfermedades dermatológicas.

Es por ello que recomiendan seguir los siguientes consejos para la ducha:

Temperatura del agua: el agua no debe de estar caliente sino tibia.

el agua no debe de estar caliente sino tibia. Duración: el baño tiene que durar, según la Escuela de Medicina de Harvard, entre 3 y 4 minutos.

el baño tiene que durar, según la Escuela de Medicina de Harvard, entre 3 y 4 minutos. Productos: se tienen que utilizar jabones suaves y evitar aquellos con tensioactivos agresivos, como sulfatos o ácidos.

se tienen que utilizar jabones suaves y evitar aquellos con tensioactivos agresivos, como sulfatos o ácidos. Secado: es importante no rozar la piel con la toalla sino hacerlo con pequeños toques. Si frotamos la piel se daña.

Recomiendan no bañarse todos los días con jabón

Qué parte del cuerpo recomiendan lavar primero

El orden en el que nos lavamos impacta significativamente en la eficacia de nuestra higiene personal. El dermatólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Sergio Alique García, recomendó comenzar el baño desde arriba hacia abajo, es decir, hacerlo desde la cabeza hasta los pies. Lavarse primero el cabello y la cara, luego, las áreas que acumulan sudor y bacterias, como las axilas y zona genital y, por último, lavar los pies y entre los dedos.

“Los pies y los tobillos son zonas olvidadas a la hora del baño y facilitan la acumulación de microorganismos”, señaló el especialista que subrayó, al mismo tiempo, la importancia de enjuagar bien todo el cuerpo al finalizar la aplicación de productos como gel de baño o acondicionador. Para Alique un enjuague adecuado asegura que la piel quede libre de sustancias que alteren el equilibrio como irritaciones, sequedad o alergias.