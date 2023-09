México: presentan pruebas de vida extraterrestre a diputados

En la Cámara de Diputados de México, el ufólogo Jaime Maussan y expertos en la materia exhibieron dos cuerpos de seres no humanos, instando a los legisladores a reconocer la existencia de vida extraterrestre en el país. Esta presentación marcó el inicio de la primera audiencia pública en el proceso hacia una posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, comúnmente conocidos como objetos voladores no identificados (OVNI).