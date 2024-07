Por primera vez se podrá ver una lluvia de meteoritos sin telescopio

El hecho de que dos lluvias de meteoritos coincidan es raro, aunque no imposible . En total se estima que hay 900 de estos fenómenos astronómicos al año, por lo que la estadística marca que alguna vez deben ocurrir en simultáneo. "La idea de que se vean múltiples lluvias en una sola noche no es demasiado infrecuente", sostuvo el astrónomo Nicholas Moskovitz.

Lluvia de estrellas - lluvias de meteoritos (1).jpg Podrían superar los 200 meteoritos por hora.

En esta oportunidad, la Tierra cruzará las órbitas del cometa 96P/Machholz, que provoca las Delta Acuáridas del Sur, las cuales alcanzarán su punto máximo del 29 al 30 de julio, y el cometa 169P/NEAT, que da origen a las Alfa Capricórnidas, que alcanzarán su punto máximo también el 30 de julio.

Estas lluvias de meteoritos se podrán ver tanto desde el hemisferio sur como en el hemisferio norte, pero la mejor vista la tendrán los sureños. Esto se debe a que podrán observarlas directamente arriba de sus cabezas.

En cambio, desde el hemisferio norte deberán observar al cuadrante sur del cielo.

Lluvia de estrellas - lluvias de meteoritos (2).jpg

No obstante, los fenómenos continuarán durante unos 15 días, por lo que habrá tiempo para verlas. Lo ideal es mirar al cielo entre las 2 y las 4 de la madrugada. No hace falta equipo especial para observarlas, pero sí un lugar muy oscuro. Se recomienda aclimatar los ojos a la oscuridad -no mirar al celular durante unos minutos- y luego levantar la vista.

De qué se tratan estos eventos

Un meteorito es una roca espacial —o meteoroide— que ingresa en la atmósfera de la Tierra. A medida que la roca espacial cae hacia la Tierra, la resistencia —o rozamiento— del aire sobre la roca la sobrecalienta. Lo que se ve es una "estrella fugaz". Esa estela no es la roca en sí misma, sino el aire caliente que brilla a medida que la roca caliente atraviesa la atmósfera.

Cuando la Tierra encuentra muchos meteoroides al mismo tiempo, se dice que se produce una lluvia de meteoritos. El diagrama muestra el sol en el centro, la Tierra que orbita y la intersección entre la órbita ladeada de un cometa y la órbita de lesta.

Lluvia de estrellas - lluvias de meteoritos (3).jpg

¿Por qué encontraría la Tierra muchos meteoroides al mismo tiempo? Bueno, los cometas, al igual que la Tierra y los demás planetas, también orbitan alrededor del sol. A diferencia de las órbitas prácticamente circulares de los planetas, las órbitas de los cometas con frecuencia son ladeadas.

A medida que el cometa se acerca al sol, parte del hielo superficial hierve y se desprende, con lo que se liberan muchas partículas de polvo y roca. Estos residuos del cometa se diseminan a lo largo de la trayectoria del cometa, especialmente en el sistema solar interior (donde vivimos), a medida que el calor del sol hace que se desprendan cada vez más hielo y residuos. Muchas veces al año, a medida que la Tierra se traslada alrededor del sol, su órbita se cruza con la órbita de un cometa, lo que significa que la Tierra choca contra los residuos del cometa.