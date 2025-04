Por qué el 11 de abril de 1954 fue el día más aburrido de la historia

Qué definió un algoritmo, a partir de una base de datos en manos de un programador: la particular efeméride.

El 11 de abril de 1954 fue elegido como “el día más aburrido de la historia”. El maravilloso día del siglo XX en el que las eventos noticiosos no trascendieron. “Este día en particular fue extremadamente notable porque casi no sucedió nada”, definió William Tunstall-Pedoe, el responsable de haber designado a una fecha aleatoria e insignificante del calendario como una efeméride.