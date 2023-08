Por qué los cerdos tienen orgasmos de 30 minutos

Es comprensible que no podamos acceder a la vivencia subjetiva de los cerdos durante su actividad reproductiva. Sin embargo, los datos que disponemos provienen de varios estudios sobre la eyaculación en cerdos machos. Investigaciones realizadas por académicos en universidades como Lavras y Fronteira Sul en Brasil, así como en el departamento de ciencias naturales de la Universidad Purdue en Indiana, han arrojado luz sobre este tema.

Chancho.jpg Cerdos

En términos de resultados significativos, estos estudios indican que la eyaculación promedio de los cerdos machos, cuando se induce mediante estimulación manual, tiene una duración promedio de alrededor de 6,3 minutos, con un rango mínimo de dos minutos y un máximo de 31 minutos. Adicionalmente, se ha notado una variabilidad significativa en el volumen de semen eyaculado, que abarca desde 40 mL hasta 500 mL, con un promedio de 251 mL.

No obstante, es importante mencionar que esto no implica que en condiciones naturales los cerdos siempre se involucren en cópulas de esta misma duración. Aunque no llegan a la media hora mencionada anteriormente, el apareamiento promedio se sitúa en el rango de cinco a seis minutos, con casos extremos que van desde tres minutos hasta 20 minutos.

Esta prolongación de tiempo se debe a un comportamiento similar al de otros animales. Una vez que los cerdos están acoplados en el cérvix uterino para evitar la salida del semen, pueden permanecer en esta posición hasta que el órgano reproductor masculino se desinfle, lo que puede extenderse hasta los 30 minutos en ciertos casos.