Qué es la leucemia estadío 1, que padece Furia de Gran Hermano

"Se deja constancia de haber asistido a Juliana a fin de entregar los resultados de sus estudios médicos. Se le explica que por el momento no requiere tratamiento específico, pero sí un seguimiento mensual", dijo ante la atenta mirada de los hermanitos. "Puede realizar una vida normal y deberá consultar en caso de tener cambios", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tomasAK47/status/1782635930999726246&partner=&hide_thread=false Amo como Furia se toma todo lo que le va pasando en la vida, es increíble su resiliencia para afrontar las guerras de la vida #GranFuria #Furia #FuriaesGranHermano #GranHermanoAr #GranHermano pic.twitter.com/uc8ajMsHD9 — TomásxFuria (@tomasAK47) April 23, 2024

"Tengo algo que es una verga, pero como estoy en nivel uno y no estoy en nivel cuatro puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo Leucemia. No es joda, no es chiste, no es nada. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. El juego no hizo nada para que yo esté así", fueron las palabras de Furia para revelar su estado ante el resto de la casa.

Qué es la leucemia de estadío 1

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas en la médula ósea. Se clasifica en diferentes estadíos según la gravedad y extensión de la enfermedad. El estadío 1 se considera una etapa temprana de la enfermedad, lo que puede ofrecer opciones de tratamiento menos agresivas y mayores posibilidades de éxito.

En esta etapa, las células leucémicas aún se encuentran en la médula ósea y no han invadido otros órganos o tejidos del cuerpo. Esta clasificación se refiere a la extensión y gravedad de la enfermedad, siendo el estadio 1 uno de los estadios iniciales.

En términos generales, el pronóstico para los pacientes con leucemia en estadio 1 suele ser más favorable que para aquellos en estadios más avanzados. Las expectativas de tratamiento y recuperación pueden variar dependiendo de varios factores, como el tipo de leucemia, la edad del paciente, su estado de salud general y la respuesta al tratamiento.

Terapia leucemia tratamiento (1).jpg

En muchos casos, la leucemia en estadio 1 puede no requerir tratamiento inmediato, especialmente si es una forma crónica de la enfermedad. En cambio, el enfoque puede ser la observación cuidadosa y el monitoreo regular para detectar cualquier cambio en la condición del paciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tratamiento y la gestión de la leucemia siempre deben ser personalizados según las necesidades individuales de cada paciente y bajo la supervisión de un equipo médico especializado.

En resumen, las expectativas para los pacientes pueden ser alentadoras, con mayores posibilidades de controlar la enfermedad y llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, es crucial seguir un seguimiento médico constante y seguir las recomendaciones del equipo de atención médica para garantizar el mejor resultado posible.

La reacción en las redes

Minutos después de confirmar su enfermedad, las redes se llenaron de mensajes para Furia. Mientras algunos dudaron del diagnóstico y tildaron la situación de “invento” de la producción, otros hicieron llegar su buena energía para la jugadora que es, sin dudas, la más querida por el público.

“Inventar una enfermedad por rating: televisión argentina”, “Lo mismo que tenía Wanda Nara y por arte de magia se curó… no les creo nada esta gente por tener rating son capaces de todo”, “No entiendo por qué sigue ahí”, “Mentira todo, le dijeron que existe la posibilidad. Juegan con la enfermedad”, “Creo que condiciona mucho el juego y al público”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

furia portada.jpg Furia.

Otros, en cambio, enviaron mensajes positivos. “Si es cierto que Dios la sane en su infinita misericordia y voluntad”, “Aguante Furia. Fuerza Guerrera. Que Dios te bendiga siempre”, dijeron los seguidores de la doble de riesgo.