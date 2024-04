Furia de Gran Hermano confirmó que tiene leucemia

En el confesionario Juliana “Furia” confirmó que tiene leucemia y habló con Santiago del Moro de su enfermedad. Al mismo tiempo, la participante llevó tranquilidad a los fanáticos. "Mi sistema inmunológico cayó. Tengo entendido que está en un nivel en el que no hay que asustarse" , confió la jugadora más querida de la casa de Gran Hermano.

Del Moro charló con los jugadores de Gran Hermano y leyó el apto médico brindado por la clínica que autoriza a la jugadora a continuar en competencia. "Se deja constancia de haber asistido a Juliana a fin de entregar los resultados de sus estudios médicos. Se le explica que por el momento no requiere tratamiento específico, pero sí un seguimiento mensual", leyó el conductor del ciclo ante la atenta mirada de los hermanitos. "Puede realizar una vida normal y deberá consultar en caso de tener cambios", concluyó el apto médico.

furia portada.jpg

La participante se enteró de su diagnóstico este lunes cuando tuvo que salir de la casa para encontrarse con los profesionales de la salud para dialogar sobre cómo seguir con los cuidados dentro de la casa. Tras volver a la casa, Furia dialogó con los compañeros a los que consideró "familia" y les contó sobre su enfermedad. "Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo. Todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos", les dijo a sus compañeros que atentos escuchaban las palabras en el cuarto de la casa.

"No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana", siguió y dejó en claro que "el juego no hizo nada para que yo esté así".

La reacción en las redes

Minutos después de confirmar su enfermedad, las redes se llenaron de mensajes para Furia. Mientras algunos dudaron del diagnóstico y tildaron la situación de “invento” de la producción, otros hicieron llegar su buena energía para la jugadora que es, sin dudas, la más querida por el público.

“Inventar una enfermedad por rating: televisión argentina”, “Lo mismo que tenía Wanda Nara y por arte de magia se curó… no les creo nada esta gente por tener rating son capaces de todo”, “No entiendo por qué sigue ahí”, “Mentira todo, le dijeron que existe la posibilidad. Juegan con la enfermedad”, “Creo que condiciona mucho el juego y al público”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Otros, en cambio, enviaron mensajes positivos. “Si es cierto que Dios la sane en su infinita misericordia y voluntad”, “Aguante Furia. Fuerza Guerrera. Que Dios te bendiga siempre”, dijeron los seguidores de la doble de riesgo.