Qué son los "mosquitos colorados" para combatir el dengue

Estos mosquitos tienen una particular tonalidad roja intensa para que la población los identifique y no los mate, ya que no pican a los seres humanos.

El Iscamen los cría desde hace años para así evitar pérdidas en la producción frutihortícola, pero su uso contra el dengue, el chikungunya y el zika aún se encuentra en etapa experimental de producción masiva, con pruebas piloto de validación, pero con expectativas de “lograr en el mediano plazo un componente más y de relevancia dentro del manejo integrado de la epidemia”.

Según el gobierno mendocino, en nota publicada por La Nación, si el proyecto tiene éxito, se triplicará la cifra de ejemplares en zonas urbanas y rurales de la provincia, y se complementará con el resto de las acciones oficiales que se difunden constantemente, como el descacharreo, la fumigación en lugares correspondientes y el uso de repelente.

Este tipo de experimentos tiene sus antecedentes en el uso para combatir a la mosca del mediterráneo o “mosca de la fruta” (científicamente denominada Ceratitis capitata). Esta herramienta de combate, que fue exportada a Bolivia y a Chile, consiste en la cría y liberación al ambiente de ejemplares machos estériles para controlar con el insecto la propia población.

En este sentido, es determinante contar con un número suficiente de ejemplares de buena calidad, que sean criados y esterilizados masivamente para luego ser distribuidos en el campo. Además, deben ser competitivos para llegar a aparearse con las hembras silvestres.

Por primera vez, Neuquén se prepara para recibir al dengue: por qué no llegan las vacunas

A días de que Nación anunció la compra de vacunas contra el dengue y antes de que comiencen los primeros calores, las autoridades del ministerio de Salud de Neuquén lanzaron una campaña de prevención para evitar que el mosquito aedes aegypti -transmisor de esta enfermedad- llegue a Neuquén y para eso le pidieron a la población que tenga una particular atención en eliminar cualquier reservorio de agua en sus casas.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, pidió la colaboración de toda la comunidad e invitó a cada uno a revisar sus patios y viviendas y eliminar tachos, lonas, chapas, neumáticos y cualquier elemento en donde se acumule agua, ya que ese tipo de lugar es donde este mosquito se cría.

El plan estratégico de abordaje integral del dengue en la provincia arranca con la concientización a la población sobre la prevención, y luego tiene diferentes puntos de trabajo.

"Vamos a tener diferentes etapas, la primera parte es concientizar sobre la búsqueda activa del vector y después cuando vayan surgiendo los casos vamos a fortalecer los sistemas de emergencia y la recepción en guardias, por ejemplo, y también los bloqueos. Eso significa que cuando aparece un caso ubicamos el lugar, vemos dónde hay mosquito y trabajamos activamente en ese lugar", explicó a LMNeuquén Regueiro, quien aclaró que en esos casos se recorre el domicilio y se fumiga si es necesario.

El ministro confirmó que hasta el momento no se registraron casos de dengue ni encontraron el mosquito vector, aunque aclaró que su aparición en Neuquén es inminente.