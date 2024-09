Por primera vez, Neuquén se prepara para recibir al dengue: por qué no llegan las vacunas

El ministerio de Salud confirmó que no se detectaron casos de dengue ni mosquitos aedes, aunque está alerta ante su inminente llegada. No habrá vacunas.

SFP Conferencia salud dengue (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Vamos a tener diferentes etapas, la primera parte es concientizar sobre la búsqueda activa del vector y después cuando vayan surgiendo los casos vamos a fortalecer los sistemas de emergencia y la recepción en guardias, por ejemplo, y también los bloqueos. Eso significa que cuando aparece un caso ubicamos el lugar, vemos dónde hay mosquito y trabajamos activamente en ese lugar", explicó a LMNeuquén Regueiro, quien aclaró que en esos casos se recorre el domicilio y se fumiga si es necesario.

El ministro confirmó que hasta el momento no se registraron casos de dengue ni encontraron el mosquito vector, aunque aclaró que su aparición en Neuquén es inminente.

"Es importante recordar que si las personas empiezan con fiebre elevada, una fiebre que se le llama fiebre quebrantahuesos, que es bien característica, con dolor muscular, pueden aparecer unas manchitas y deshidratación, deben tomar paracetamol como antitérmico, no aspirina ni ibuprofeno y deben ir a una consulta en guardia", alertó el ministro de Salud.

dengue.jpg La vacuna contra el dengue no es cubierta por el 80% de las obras sociales. PAMI es una.

Igualmente, el ministro aseguró que ese no es el escenario actual, sino que por ahora no hay casos, ni mosquitos en Neuquén. "Pero tenemos que adelantarnos para que no haya mosquitos, no esperar que aparezca", afirmó. "Cada una de las trampas que están en toda la ciudad de Neuquén y algunas otras partes de la provincia nos permite a partir de la puerta de entrada controlándolo evitando que aparezca el foco y si llega a aparecer algún caso trabajar activamente", describió sobre el trabajo de prevención que se lleva adelante.

Prevención para el dengue

En esta etapa, en la que aún no está el mosquito en la provincia, el trabajo que lleva adelante el ministerio de Salud y para el que pidió la colaboración de toda la población, es el de erradicación del vector y, para eso, sus autoridades insistieron en que hay que sacar todas las fuentes de agua limpia: no solo las estancadas, sino todas. Las autoridades sanitarias, quienes brindaron una conferencia de prensa este lunes, explicaron que se deben limpiar diariamente floreros, platos donde beben agua, los animales y cualquier elemento donde se junte agua.

Dengue.jpg Ante el brote de dengue, el Gobierno asegura que trabajan desde el primer día en la toma de desiciones estratégicas para controlar la epidemia. Foto: Google.

Incluso, aconsejaron lavar esos recipientes y no solo cambiarle el agua. "Hay que lavar estos recipientes porque es un mosquito que le dicen mascotero, que convive con nosotros y hay que trabajar para que no prolifere", explicó el ministro de Salud.

"Pedimos que si usan florero lo laven diariamente y cambien su agua y sino que usen arena o tierra directamente. Lo mismo con los platos de las mascotas, hay que lavarlos con frecuencia. Es un mosquito de agua limpia, no es que va al río, en el río hay más mosquitos pero no el aedes aegypti. Hay que diferenciar el vector en este caso", insistió.

Vacunas contra el dengue no llegan a Neuquén

El gobierno nacional anunció días atrás la compra de vacunas contra el dengue, pero no van a llegar a Neuquén. El ministro de Salud destacó que la provincia no tiene indicación del uso de esas vacunas, ya que el parámetro es de más de 4.200 casos cada 100.000 habitantes en zonas endémicas con densidad poblacional. "Nosotros nunca tuvimos casos, por eso no tendríamos indicación. De todas maneras, Nación compró 160.000 dosis que las va a distribuir solamente en algunas provincias del norte", indicó el ministro.

Regueiro aclaró que igualmente es posible que tengan que revaluar la situación a medida que se vaya avanzando. "Hoy el Estado Nacional está planteando esa postura que tiene que ver con acciones muy reducidas y nosotros entendemos que el Estado tiene que tener un rol activo. Este tipo de patología no la administra el privado, esta patología la tiene que enfrentar el Estado y nosotros tenemos que dar la respuesta que la comunidad necesita", destacó.

Con respecto a los repelentes, la recomendación es el uso cuando aparezcan los mosquitos, indicaron las autoridades sanitarias, quienes además insistieron en que por ahora hay que evitar que aparezcan los mosquitos.