PAMI y demás obras sociales no cubren la vacuna contra el dengue

La vacuna contra el dengue no es cubierta por el 80% de las obras sociales. PAMI es una.

Una farmacéutica jujeña reveló que el 80% de las obras sociales, entre ellas PAMI , no cubren la vacuna contra el dengue y recomendó a la población que aproveche a adquirir en estas semanas tanto la inyección como repelentes de mosquitos , porque el año pasado, cuando explotó la enfermedad, "no había vacunas ni repelentes”.

El cuadro de situación lo describe el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica 32, donde el Ministerio de Salud de la Nación informó que las jurisdicciones que reportan circulación viral confirmada de dengue son Chaco (San Fernando) y Formosa (Pilcomayo, Pilagás, Formosa Capital y Patiño), mientras que Corrientes y Tucumán estudian casos probables que aún no tienen confirmación del diagnóstico, y no presentan evidencia de que el virus siga circulando en la actualidad