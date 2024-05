Revelan cuál es el mejor horario para realizar ejercicio, según la ciencia

Hacer ejercicio , aunque le dedicamos apenas un puñado de minutos un par de veces por semana, siempre nos genera beneficios para nuestra salud . Aunque muchos aprovechamos los momentos libres para hacer actividad física , la ciencia analizó que no es lo mismo hacerlo por la mañana, a la tarde o de noche, y descubrió qué horario es mejor.

Momentos del día para hacer ejercicio: ¿cuál es mejor según la ciencia?

El estudio australiano fue observacional, analizando datos de casi 30.000 personas del Biobanco del Reino Unido que tenían un índice de masa corporal de al menos 30, lo que se considera obesidad (unos 3.000 también tenían diabetes tipo 2). Todos eran mayores de 40 años, con una edad promedio de 62.

Cada participante del estudio llevó un acelerómetro en su muñeca dominante las 24 horas del día durante una semana y gracias a esos dispositivos pudieron clasificar los ejercicios de los participantes por el tipo de actividad física que realizaba.

hacer-ejercicio.jpg

Quienes eran sedentarios quedaron como grupos de control y el resto se dividió en grupos de mañana (6 a 11:59), tarde (12 a 17:59) y noche (18 a 23:59 p.m.) según cuándo ocurría la mayoría de sus ejercicios vigorosos.

¿Qué beneficios tiene para la salud entrenar por la mañana o por la tarde?

Los resultados mostraron que las personas que hacían actividad entre las siete y las nueve de la mañana tenían un índice de masa corporal menor que los que realizaban ejercicio por la noche. Aunque el argumento más sólido de hacer ejercicio por la mañana podría estar en la practicidad de desocuparse temprano y empezar las actividades diarias con energía.

Los beneficios de entrenar por la tarde podrían estar más dedicados a deportistas de alto rendimiento. Esto se debe a que la temperatura corporal alcanza su punto máximo por la tarde, lo que según los especialistas es ideal ya que aumenta el rendimiento atlético.

ejercicio.jpg

Un estudio chino realizado a 92.000 personas que no formaban parte de la élite deportiva describió que la mejor hora para hacer ejercicio si deseamos mejorar la salud de nuestro corazón es entre las once de la mañana y las cinco de la tarde. Claro que esa investigación fue realizada con personas que no padecían obesidad.

¿Por qué es mejor si hacemos ejercicio por la noche?

En comparación con el grupo de control, los tres grupos de actividad física vigorosa tenían un menor riesgo de muerte. Pero los investigadores encontraron que los participantes que realizaban la mayor parte de su actividad aeróbica moderada a intensa entre las seis de la tarde y la medianoche tenían el riesgo más bajo de muerte prematura, enfermedades cardiovasculares y enfermedades microvasculares.

Entrenar a la noche tiene beneficios sobre todo si se trata de personas que padecen obesidad. Esto se explica porque el ejercicio hace que la insulina sea más eficaz para reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que a su vez evita el aumento de peso y la diabetes tipo dos, una consecuencia común y devastadora de la obesidad.

ejercicios-de-noche.jpg

Por la noche somos más resistentes a la insulina, por lo que el ejercicio puede ayudar a compensar ese fenómeno, logrando reducir los niveles de glucosa en sangre y ayudando a controlar la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Pese a estos datos, siempre encontraremos beneficios en cualquier horario ya que el ejercicio es beneficioso para la salud. Los momentos en que elegimos hacerlo suelen estar vinculados a los horarios en que tenemos disponibilidad y a los momentos en que nos sentimos más energizados, pero dedicar un tiempo a mejorar la salud de nuestro cuerpo sirve en cualquier momento del día.