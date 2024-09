¿Se te pudren las bananas? Un truco para que estén impecables y el lugar ideal para guardarlas

Recientemente, en redes sociales, se volvió popular un trend de videos de gente que se filmaba comprando bananas en el supermercado y, apenas llegaban a su casa, edición mediante, mostraban que ya se habían pasado y estaban negras. Y si bien está hecho con un enfoque humorístico, este sketch no hace más que representar un problema real.

Hay algunas soluciones caseras conocidas, pero que no siempre funcionan del todo. Hay algunos mitos también, pero que se ha comprobado que son falsos. Y hay, por suerte, trucos reales que nos pueden servir.

Por eso, nos metemos de lleno en la mejor forma de guardar las bananas para evitar que se pudran. Y recordá, si la banana está un poco pasada, siempre pueden servir para un licuado.

Los trucos para conservar las bananas

El primer truco es bastante obvio, pero no deja de ser útil. Si hemos comprado bananas en cantidad, entonces la recomendación es consumir primero aquellas que estén maduras, para que el proceso no se siga extendiendo al resto de las frutas.

Otro de los consejos es, quizás, uno de los más efectivos. Se trata de separar el pedúnculo de la fruta para evitar que se vea fea y, además, también prevenir la extensión de lo negro mediante la formación de etileno. Algunos eligen cortar ese pedazo, mientras que otros lo envuelven en papel aluminio o servilletas.

bananas.webp El pedúnculo de las bananas, uno de los sectores que aceleran la maduración.

También se sugiere mantener las bananas alejadas de otras frutas. Esto se debe a que el gas previamente mencionado acelera su maduración, y muchas veces las frutas en conjunto producen un nivel más alto de etileno. Conservarlas en un lugar seco y fresco también ayuda.

Por último, pero no menos importante, es fundamental "cuidar" la banana. Esto es, evitar hundimientos, golpes o caídas. Aunque no afecte a primera vista, estos impactos no hacen más que acelerar la podredumbre.

Qué cambia con el proceso de maduración

Es importante comprender cómo funciona este proceso y qué cambios genera en la fruta. A medida que maduran, las frutas liberan un gas llamado etileno, que acelera este proceso y provoca cambios en su piel, haciéndola más oscura.

Lo primero que hay que saber es que a medida que la banana se oscurece, su sabor se vuelve más dulce y su textura, más suave (incluso hasta un tanto gelatinosa si la maduración es avanzada).

Aunque el aspecto cambie, muchos de sus nutrientes, como el potasio, vitaminas y antioxidantes, se mantienen.

Aún así, surge la inevitable pregunta: ¿Hasta qué punto es buena la maduración? Se recomienda que si la piel está muy oscura y blanda al tacto, y presenta manchas negras penetrantes, se descarte. Es probable que ya esté demasiado madura y no sea apta para el consumo. Sin embargo, si solo son manchas superficiales, puedes cortar la parte afectada y consumir el resto.