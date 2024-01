Sextech 2024: así es el increíble juguete sexual más innovador en el mundo

El evento tecnológico más grande del año tuvo lugar en Las Vegas. En el CES 2024 se presentó un televisor transparente y otro que se pliega, pero entre los adelantos tecnológicos un increíble juguete sexual se robó la atención: se llama Oh! y es un vibrador inalámbrico y con Bluetooth que utiliza tecnología sónica para vibraciones personalizadas por el usuario.

Entre televisores y cascos de realidad, durante el CES 2024 en el North Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas, la compañía noruega Ohdoki, famosa por sus innovaciones tecnológicas enfocadas en la experiencia sexual , dio a conocer su nuevo dispositivo Oh! , que promete dar un placer más focalizado y una estimulación más profunda .

El dispositivo Oh! brindará a las personas con vulva nuevas y mejores experiencias sexuales ya que, a diferencia de los vibradores impulsados por motores mecánicos estándar, Oh! integra la tecnología ResoTouch, basada en ondas sonoras, permitiendo que cada persona pueda crear sus propios patrones vibratorios .

Oh!, el dispositivo de placer más innovador en el mundo del sextech

La tecnología sónica del nuevo vibrador es capaz de crear infinitas posibilidades de patrones y frecuencia, propiciando un placer más focalizado y una estimulación más profunda.

La innovadora propuesta de Ohdoki con su juguete sexual de alta tecnología utiliza el potente motor LRA, el mismo que encontrarías en un controlador de PlayStation, para sincronizarse con contenido para adultos a través del ‘Handyverse’.

Este dispositivo se sincroniza con la música y ofrece una experiencia única que va más allá de los patrones tradicionales de vibración. A diferencia de otros vibradores, el Oh! permite a los usuarios controlar la frecuencia y la amplitud de las vibraciones, creando así vibraciones personalizadas.

Además, su capacidad para conectarse con plataformas de contenido, como Spotify, lo convierte en un compañero versátil y emocionante, mostrando qué es lo que se viene en materia de sextech gracias a la utilización de la Inteligencia Artificial.

Un juguete sexual que promete nuevas experiencias

El CEO de Ohdoki, J.P. Wilhelmsen, reveló en el Ces 2024 la visión detrás del Oh!, destacando la creación del Handyverse y la asociación con Naughty America. La posibilidad de sincronizar el Oh! con contenido para adultos ofrece una experiencia inmersiva y única, abriendo nuevas posibilidades para aquellos que disfrutan del entretenimiento adulto en realidad virtual.

El CEO de Ohdoki aseguró que el objetivo de la compañía es empoderar a las personas de todos los géneros para elevar sus experiencias sexuales íntimas. Y destacó: "Hemos visto comentarios positivos increíbles sobre nuestro producto insignia The Handy y hemos aprendido de nuestra comunidad para innovar y crear un vibrador para nuestras clientas propietarias de vulva".

the handy ok.jpeg The Handy, el juguete sexual más famosos de la empresa Ohdoki.

En cuanto a la privacidad, Wilhelmsen asegura que Ohdoki cumple con las regulaciones europeas de GDPR y no recopila datos personales. Tanto The Handy (uno de los productos de sextech más famosos) como el Oh! se conectan a través de Bluetooth, brindando una experiencia segura y sin la necesidad de crear cuentas personales.

Un juguete sexual para disfrutar solos o en pareja

Ohdoki ha logrado destacarse en el CES 2024 con su Oh!, ofreciendo innovación tecnológica ideal para aquellos que viajan con frecuencia, viven con otras personas o simplemente prefieren usar un juguete sexual más silencioso: una característica destacada de Oh! es su capacidad para conectarse con el sonido, mientras ofrece una “seducción silenciosa”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Verge (@verge)

Oh! también puede ser controlado en línea e incluso puede ser emparejado con otro dispositivo Oh!, como The Handy, el masturbador interactivo insignia de la empresa, para disfrutar en pareja heterosexual. El Handy es un dispositivo motorizado que se mueve hacia arriba y hacia abajo para imitar la masturbación de personas con pene.

Desde que lanzó su producto al mercado en 2019, Ohdoki vendió más de 125.000 unidades de The Handy, y cerca del 60% se vendieron en los Estados Unidos, una de las principales razones por las que la empresa noruega decidió que era hora de mudarse a Miami.