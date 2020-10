Lilly Allen lanzó al mercado su propio vibrador

Niveles

Liberty by Lily Allen es un dispositivo de mano portátil con seis niveles de intensidad diferentes y “tecnología de aire de placer” para ayudar a las mujeres a alcanzar el clímax sin ningún contacto directo.

De acuerdo a lo informado por los socios de Allen, el dispositivo utiliza ondas de patrones de masaje y succión suave para ayudar a estimular y despertar áreas sensibles. Disponible en una combinación de colores, el vibrador es completamente impermeable.

En la continuidad de su diálogo con Rolling Stone, Allen confesó que comenzó a explorar los juguetes sexuales durante la gira de apoyo al disco “Sheezus”, que realizó hace poco más de seis años. “El placer sexual no es necesariamente algo que deba disfrutarse con otra persona. Si tienes un compañero, eso no significa que juguetes como el Liberty no puedan proporcionar algún alivio”, dijo Allen.