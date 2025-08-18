Tenés la sartén oxidada, no la tires: convertila en un objeto único y útil para tu hogar

Con un poco de creatividad puede transformarse en una pieza decorativa o funcional que suma estilo y conciencia ecológica al hogar.

Si tenés una sartén vieja y oxidada y pensás tirarla, antes lee este articulo y quizás cambies de idea. Es que, este objeto puede tener una segunda vida sorprendente con simples técnicas de reciclaje y un poco de ingenio, es posible convertirla en un elemento útil o decorativo, aportando al mismo tiempo un toque personal y sustentable a los espacios de la casa.

Las sartenes viejas, por ejemplo, son el material perfecto para crear un reloj de pared que no solo es práctico, sino que también le dará un estilo original a cualquier habitación.

A continuación, la lista de materiales y el paso a paso para lograr esta fantástica transformación:

Sartén, reloj Una vieja sartén puede convertise en un objeto de diseño y útil como un reloj de pared.

Materiales:

Sartén vieja u oxidada.

Lija.

Pintura adherente.

Cola de pegar.

Pinceles.

Taladro.

Paso a paso

Lo primero que necesitás es limpiar bien la sartén.

Asegurate de quitarle cualquier resto de aceite o suciedad que pueda quedar. Luego, lija la superficie de la sartén para eliminar imperfecciones y lograr que quede lo más lisa posible.

y lograr que quede lo más lisa posible. Una vez que tengas la sartén limpia y lista, el siguiente paso es aplicar una capa de imprimación . Esto ayuda a que la pintura se adhiera mejor y hace que el acabado sea más duradero.

. Esto ayuda a que la pintura se adhiera mejor y hace que el acabado sea más duradero. Ahora viene lo más divertido, que es darle personalidad a tu reloj. Para esto, podés usar la técnica del decoupage, que consiste en pegar una imagen o diseño sobre la superficie.

Elegí una servilleta con el estampado que más te guste, recortá el diseño que quieras utilizar y retirale las capas extra de la servilleta .

. Con un pincel, aplicá una capa de cola blanca sobre la sartén y, cuidadosamente, pegá los recortes de servilleta.

y, cuidadosamente, pegá los recortes de servilleta. El siguiente paso es darle vida a los números y las agujas del reloj. Podés pintar los números tradicionales, según lo que prefieras.

Una vez que los números estén secos, pegálos en su lugar, distribuyéndolos de manera equidistante alrededor del borde de la sartén.

Finalmente, llega el momento de colocar el mecanismo del reloj. Para esto, necesitarás un taladro para hacer un agujero en el centro de la sartén. Una vez hecho el agujero, inserta el mecanismo del reloj en el orificio y ajustá la hora correctamente.

Sartén. Reloj El paso a paso para convertir la sartén en un reloj.

La yerba que se tira, se puede almacenar energía

La yerba mate que se descarta, estimada en más de un millón de toneladas anuales en Argentina, puede ser utilizada para generar carbones activados, elemento clave para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía y otras aplicaciones, según una investigación de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

“Hasta ahora nadie había pensado en la potencialidad tecnológica de un residuo tan abundante como la yerba mate en Latinoamérica. Pero pudimos demostrar que esa potencialidad, en realidad, es una oportunidad para la Argentina y la región”, indicó a la agencia de difusión de noticias científicas CyTA-Leloir la ingeniera química Florencia Jerez, primera autora del trabajo. Según Jerez, la yerba mate se puede valorizar de dos maneras: por un lado, a partir de los residuos de la industria yerbatera, como son el polvo, los palos y las hojas que quedan de descarte (unas 140.969 toneladas anuales remanentes en los campos y 24.679 toneladas por año en los molinos).

Yerba mate almacenamiento energía La yerba mate que se descarta puede ser utilizada para generar carbones activados, elemento clave para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía.

“Al hacer la infusión con agua se genera un extracto con un elevado contenido de polifenoles, cuyo poder reductor permite reemplazar los químicos sintéticos en la síntesis de óxidos metálicos”, describió.

Por otro lado, mencionó que toda la yerba mate que se produce y se descarta una vez consumida permitiría obtener excelentes “carbones activados”, para lo cual se la debe someter a un proceso de carbonización a elevadas temperaturas y “activarla” posteriormente con un agente químico.

Los carbones activados son materiales con un elevado porcentaje de carbono en su composición y que, según los diversos procesos a los que se someten, presentan más o menos poros en su superficie.

Además de su uso en baterías y supercapacitores que almacenan energía, se utilizan en filtros de purificación, como desintoxicantes en medicina y en la composición de jabones y cremas cosméticas.