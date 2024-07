Una fruta promueve la producción de colágeno que mejora la piel y el dolor de articulaciones: cuál es

Beneficios-kiwis.jpg El Kiwi es rico en vitamina C y su consumo promueve la produccién de colágeno en el cuerpo. Foto: LMN.

Por otra parte, al poseer una significativa dosis de fibra favorece la digestión y genera saciedad, por lo que se convierte en una aliada a la hora de bajar de peso.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales del kiwi?

El kiwi posee amplios beneficios para la salud física del cuerpo, además de colaborar en la producción del colágeno. Estos son:

Combate el estreñimiento: es rico en fibras, especialmente pectina, que mejora el funcionamiento intestinal.

es rico en fibras, especialmente pectina, que mejora el funcionamiento intestinal. Previene la presión alta: posee un amplio contenido de potasio que relaja las arterias y ayuda a controlar la hipertensión.

posee un amplio contenido de potasio que relaja las arterias y ayuda a controlar la hipertensión. Reduce el colesterol: las fibras del kiwi disminuyen la absorción de grasas.

las fibras del kiwi disminuyen la absorción de grasas. Ayuda a bajar de peso: las fibras generan saciedad y al ser un alimento bajo en calorías suele ser ideal para las dietas.

¿Qué es el colágeno?

Es una proteína del cuerpo que se encuentra en diversas partes como el pelo, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones, los vasos sanguíneos, entre otros.

Dentro de sus funciones: ayuda a reforzar los huesos y las articulaciones; permite que la piel y los tendones no se estiren; y favorece en la curación del cuerpo a la hora de sufrir una lesión.

Los tipos de kiwis y su cantidad de colágeno

La producción de colágeno disminuye a medida que cumplimos años, en particular durante la menopausia, provocando que la piel pierda su elasticidad. Por ello, recibir la suficiente vitamina C es muy importante para combatir estos efectos, para mantener la piel sana y contribuir a la formación de colágeno. Con 85mg por cada 100g, los kiwis Zespri Green cuentan con una de las concentraciones más altas de vitamina C de todas las frutas. Por su parte, los kiwis Zespri SunGold contienen más de 161mg por cada 100g, es decir, más del triple de vitamina C que las naranjas.

kiwis.jpg

El kiwi combate los daños causados por los radicales libres

El kiwi-piel es una fuente importante de antioxidantes que pueden retrasar los efectos del envejecimiento en todo el cuerpo. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del cuerpo frente al daño oxidativo que provocan unas sustancias conocidas como radicales libres y que dañan las células sanas de la piel y el ADN. Si eso ocurre, el proceso de envejecimiento de la piel se acelerará y la piel perderá grosor, elasticidad y firmeza.

Los kiwis Zespri son ricos en vitamina C2, uno de los antioxidantes más potentes que hay y que ayuda a combatir la formación de radicales libres, contribuyendo así a la protección de la piel y al retraso del proceso de envejecimiento.