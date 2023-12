WhatsApp Plus: dónde descargar la versión mejorada de la app original

Presentada como una actualización que resuelve algunas limitaciones de la versión clásica, WhatsApp Plus también presenta algunas contraindicaciones.

A diferencia de la aplicación tradicional, de color verde, WhatsApp Plus se identifica con el azul.

No hace falta investigar muy en profundidad para saber que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de celulares en todo el mundo para mantener en conversación con amigos y familiares , en plano doméstico, y para agilizar relaciones y comunicaciones de mayor complejidad, en el terreno laboral

Sin embargo, la famosa aplicación no ofrece la posibilidad de capturar una imagen o un video enviado para una visualización única. Razón por la cual los internautas exploran distintas alternativas que superen el obstáculo, y entre ellas WhatsApp Plus emerge como una posible solución al "problema".

A pesar de que mantiene el nombre de pila, WhatsApp Plus es una aplicación desarrollada por terceros que se transformó en una herramienta de uso muy habitual entre quienes pretenden descargar cualquier tipo de fotografía y video temporal de la plataforma.

WhatsApp Plus.jpg WhatsApp Plus permite ocultar alguna información en el uso cotidiano, pero sus diseñadores no garantizan la confidencialidad de los datos enviados.

En tanto consiste en un paso en la actualización de la aplicación ya conocida, WhatsApp Plus permite ocultar la conexión realizada por última vez, evitar que los contactos puedan tomar nota de que el usuario está escribiendo un mensaje o grabando un audio e impedir que los mensajes eliminados en los chats con otras personas sean salvados.

Además, WhatsApp Plus habilita el envío de fotos de hasta 100 megapíxeles y vídeos de hasta 80 MB, compartir hasta 1.000 archivos y publicar estados en vídeo de hasta cinco minutos de duración y con mayor calidad. El uso de esta herramienta también permite ocultar la imagen de perfil, fijar más de 1.000 conversaciones al mismo tiempo, reenviar archivos a más de 300 conversaciones y ocultar la etiqueta de reenviado.

En total, una oferta de prestaciones que resulta de gran interés para quien desee ampliar los alcances de la aplicación tradicional que, no obstante, no ofrece garantías absolutas. En ese sentido, la compañía que desarrolló la aplicación advierte que no puede garantizar que los mensajes o datos de sus usuarios, como la ubicación o archivos compartidos, estén seguros y sean privados. "Además -agregan-, existe la posibilidad de que tu cuenta sea suspendida temporal o permanentemente".

Cómo descargar WhatsApp Plus

El primer paso para la instalación correcta de WhatsApp Plus es desinstalar la versión oficial de WhatsApp que el usuario utiliza en su móvil. Después, descarga el archivo APK en el siguiente link: http://www.internetastic.com/whatsapp-plus/.

Una vez realizada esta operación el paso siguiente es proceder a la instalación de APK y a la activación de la opción de instalación a fuentes desconocidas a través de: Ajustes / Seguridad / Fuentes desconocidas / Aceptar. Finalmente, se debe ejecutar el archivo APK para poder usar libremente la nueva aplicación ya instalada.

whatsapp-plus.jpg WhatsApp PLus ofrece varias prestaciones que la aplicación clásica no provee.

Cuando WhatsApp Plus ya fue instalado, el usuario dispondrá de varias opciones que la aplicación clásica por todos conocida no tiene. Entre ellas se destacan tipos de letra personalizables, una paleta más generosa de colores para el fondo de pantalla de los chats, y opciones que permitirán mostrar la foto de perfil, e inclusive el estado en línea, solo a los usuarios elegidos.

Cómo funciona la herramienta

Una vez descargada la versión Plus de WhatsApp, el usuario debe ingresar a la conversación donde se encuentra el archivo y tras visualizar la imagen o video, debe presionar el botón 'guardar'.

En caso de que, tal como sus diseñadores advierten que puede suceder, la cuenta haya sido bloqueada por el uso de WhatsApp Plus, se debe desinstalar la aplicación e instalar nuevamente WhatsApp. Luego, hay que acceder a 'Ajustes' o 'Configuración' e ingresar a 'Aplicaciones'. Una vez allí, se debe eliminar el caché e iniciar sesión.

Tanto los usuarios de Android como iOS que tengan instalada la aplicación de WhatsApp, podrán utilizar la versión Plus que, a diferencia de la oficial, no tiene cifrado de extremo a extremo los mensajes enviados por cada usuario, corriendo el riesgo de que su contenido sea compartido a otras personas.