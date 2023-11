El WhatsApp de PAMI: uno a uno, todos los trámites que se resuelven a distancia

Del otro lado no hay un operador humano para responder, sino un asistente automatizado, habitualmente identificado con la figura de un robot, capaz de interactuar a través del chat casi como si fuera una persona. El funcionamiento de PAME es similar al del otros chatbot, entre ellos e l autómata llamado SUBI , que resuelve por WhatsApp consultas sobre la tarjeta SUBE.

Jubilados. Tecnología.jpg La tecnología pone a disposición de los afiliados al PAMI una serie de prestaciones que mejoran su atención.

En el momento en que fue lanzado el sistema, desde la obra social indicaron que "con esta modalidad, las personas afiliadas, y personas cercanas a ellas, podrán chatear con PAMI las 24 horas del día, y desde cualquier punto del país, con un formato de mensajería instantánea diseñado para responder las preguntas más frecuentes".

La fácil accesibilidad del sistema se hace evidente desde el inicio de la comunicación, ya que el saludo inicial del chatbot -"¡Hola! Soy PAME. Estoy acá para ayudarte con tus trámites y consultas de PAMI"- ofrece varios menús de opciones identificadas con letras (A, B, C, etc.). Por lo tanto, el afiliado no tiene la necesidad de escribir mensajes largos, sino que será suficiente que marque la letra que corresponda a su necesidad para obtener respuesta.

Qué se puede hacer a través del chatbot de PAMI

Médicos de cabecera . Permiten consultar por WhatsApp los datos del profesional asignado (nombre, teléfono, email), ingresando el número de afiliado. También se puede pedir cambiarlo o hacer un reclamo.

. Permiten consultar por los datos del profesional asignado (nombre, teléfono, email), ingresando el número de afiliado. También se puede pedir cambiarlo o hacer un reclamo. Especialistas . El bot facilita un link de acceso a la cartilla médica online para elegir un prestador, y ofrece ayuda para conseguir una orden de derivación.

. El bot facilita un link de acceso a la online para elegir un prestador, y ofrece ayuda para conseguir una orden de derivación. Cobertura de remedios . PAME informa los pasos y requerimientos para tener los medicamentos gratis.

. PAME informa los pasos y requerimientos para tener los medicamentos gratis. La credencial . Por el WhatsApp son facilitados los enlaces para acceder al carnet digital.

. Por el WhatsApp son facilitados los enlaces para acceder al carnet digital. Turno para agencia . Facilitan desde la app sacar un turno de atención presencial en una oficina de PAMI o cancelar una cita ya programada.

. Facilitan desde la app sacar un turno de atención presencial en una oficina de PAMI o cancelar una cita ya programada. Prestaciones e insumos. El bot indica los pasos y requisitos para hacer pedidos vinculadas a pañales, ortopedia y fisiatría, traslados o el tratamiento de la diabetes.

PAMI: cómo conectarse vía WhatsApp por primera vez

El primer paso para establecer el contacto con el chatbot de PAMI en WhatsApp consiste en agendar en el celular el número telefónico del servicio: 11370-3138. En ese sentido, el procedimiento no es otro que el de ir a la aplicación de "Contactos" del móvil, pedir crear un nuevo contacto (usualmente, tocando en el signo "+"), ingresar ese número en el campo correspondiente y guardarlo con el nombre que lo identifique de mejor manera para el usuario (por ejemplo "PAMI", Pame u otros).

PAMI A través de WhatsApp, el PAMI está más cerca de sus afiliados para una más rápida resolución de sus consultas e inquietudes.

También es posible realizar el procedimiento abriendo la aplicación de "Teléfono", para marcar entonces el número de PAME como si uno fuera a llamar, y buscar luego el botón que permite agregar esa línea como contacto. Una vez llevada a cabo esta acción, es posible abrir WhatsApp, tocar el botón de búsqueda (que se ve como una lupa), ubicar a Pame en la lista de contactos, elegir su número para iniciar un chat y establecer el contacto para comenzar a conversar.