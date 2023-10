Jubilados y pensionados: cómo acceder al crédito de ANSES

Así podés gestionar los créditos de ANSES

- Contar con la Clave de la Seguridad Social, que si aún no la tiene podrá crearla en el momento, desde su computadora o celular en el sitio web de ANSES.

- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave para revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados. Luego, sacar un turno para ser atendido en las dependencias del organismo.

- El titular de la jubilación o pensión debe concurrir a la oficina de ANSES el día del turno con el último ejemplar del DNI.

- Una vez aprobado el trámite, el monto se deposita en la cuenta bancaria dentro de los cinco días hábiles.

Los requisitos para obtener el crédito son: residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el préstamo.

La ANSES también cuenta con otras líneas crediticias, destinadas a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijas e hijos, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos y Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.