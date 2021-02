Uno de los problemas más recurrentes que suelen enfrentar los usuarios de Spotify es que la música que la plataforma ofrece como personalizada falla en acertar los gustos y que, por lo lo general, aparecen canciones que no se ajusten al estado de animo ni mucho menos a las preferencias en general. Para evitar este disgusto, Spotify publicó una serie de trucos que permiten personalizar la experiencia dentro de la plataforma .

Por un lado, está el descubrimiento semanal, que muestra cada lunes 30 nuevas sugerencias de canciones según los gustos musicales de cada usuario. Otra lista es el ‘Daily Mix’ que se actualiza diariamente y basándose en canciones que cada usuario escuchó recientemente. Por otro lado, está la opción "Éxitos que se te han escapado" esta novedad de Spotify se puede encontrar tecleando su nombre en el buscador de la plataforma y que descubre a los usuarios canciones del pasado año pasado que no ha escuchado pero que Spotify cree que pueden se del agrado.

2.Interactuar con las canciones, artistas y playlists ayudará a personalizar la experiencia. En este caso, Spotify recomienda a los usuarios dar like en el corazón de la parte izquierda sobre las canciones que les gustan; usar los botones de me gusta o de ocultar (este último disponible en la app móvil) para ayudar a Spotify a entender lo que te gusta y lo que no quieres. Además las favoritas se recogerán en la playlist llamada ‘Canciones que te gustan’.

3.Crear tu propia emisora de radio para escuchar música de un género muy específico o de un artista. Spotify Radio tiene diferentes funciones. Por un lado está la Radio de artistas para buscar cualquier artista en Spotify. Para ello hay que acceder a los tres puntos bajo la imagen del artista, selecciona 'Ir a la radio' y Spotify reproducirá música de esa persona. Otra función es la radio de canciones, con el objetivo de reproducir canciones similares a tus temas favoritos. Para ello hay que hacer clic en los tres puntos de la fila de la canción, selecciona 'Ir a la radio' y podrás escuchar contenidos de este estilo.

4.Sobre los podcast: Por un lado está la opción de 'éxitos en podcasts’ con una sección diseñada para ayudar a los usuarios a descubrir nuevos programas. Hay dos tipos de listas de éxitos: la lista de 'Podcasts Top’, con una selección de los 200 podcasts más populares del momento, y la de ‘Podcasts tendencia’, con el ranking de los 50 podcasts que son tendencia. Hay que recordar que esta plataforma tiene también podcast originales.

5.Explorar: según el género de la música. Spotify habla de explorar en las listas por género, estados de ánimo o actividad. En la pestaña "Buscar", hay opción de navegar por géneros, estados de ánimo o actividades.