La escandalosa separación de Marina Calabró tras 10 años en pareja

Marina-Calabró-Martín Albrecht-Rodrigo-Lussich.jpg

Tras la confirmación, Ángel de Brito ahondó en esta noticia y explicó que la relación terminó en junio, pero que recién ahora tomó la decisión de contarlo: “Por lo que yo vengo charlando con ella se separaron en buenos términos”.

En lo que respecta a los motivos del divorcio, aclaró: “Desgaste es lo que dicen los dos. De hecho, ya había muchas pistas. Marina fue sola al Martín Fierro, después se fue con la hija sola a París y él a Barcelona. Eran todos indicios que en las redes iban apareciendo”.

Por su parte, Yanina Latorre también sumó la información que recabó: “Ella venía en crisis y lo cierto es que casi todo el mundo que la rodea sabía que algo pasaba, por lo que venía diciendo, pero realmente lo blanqueó esta semana y desde junio que está separada”.

Marina-Calabró-Martín Albrecht-Rodrigo-Lussich-.jpg

Sumado a esto, la panelista de LAM deschavó un conflicto entre Marina Calabró y Rodrigo Lussich: “En un mar de lágrimas me atiende, no sabés de qué manera. Nunca en la vida me lloró. Yo pensé que estaba angustiada por la separación. Me dice ‘¿vos podés creer lo que me hizo Rodrigo?’”.

Al parecer, el conductor de Socios del Espectáculo dio la información de forma anticipada: “Automáticamente, cortó con ella y sin autorización lo tuiteó”. Además, Latorre reveló que Marina Calabró le contó de su ruptura con Martín Albrecht de forma anticipada: “También me llamó a mí. Me dijo ‘Yani, yo te quiero mucho, no quiero que te enteres por Ángel de la separación, somos amigas, hoy Ángel va a contar mi separación’ y me contó todo el trayecto de la separación. Eso pasó a las 7 y cuarto”.