Debieron ser trasladados hasta la vecina ciudad, porque en Cipolletti no hay terapia pediátrica de cuidados intensivos.

El lamentable episodio ocurrió el martes al mediodía, en la manzana 17 del Barrio Obrero; y su círculo más cercano no sale de la conmoción. Sus familiares todavía no pueden creer lo que están viviendo y siguen con mucha atención las próximas 48 horas, que son vitales para la evolución de sus seres queridos.

La casa que se prendió fuego quedó bajo resguardo de una consigna policial, y los vecinos que vivieron de cerca la tragedia, en la desesperación por salvarlos a todos, anoche no pudieron pegar un ojo.

"Están graves, muy mal, pero están. El rumor que se corrió de que habían fallecidos no es cierto. No sé con qué maldad dijeron eso. Todavía están vivos, peleando por su vida", expresó la dirigente del barrio Obrero, Lila Calderón, muy angustiada por lo ocurrido.

En medio de todo el sufrimiento que está familia está viviendo, uno de los tíos de los chiquitos ha tenido que salir a aclarar que no están solicitando cremas ni medicamentos para asistir a las víctimas, porque aún no saben cómo van a salir de esta situación. Ocurre que a raíz de la tragedia se armaron algunos grupos en Facebook para juntar recursos.

"No somos nosotros los que estamos pidiendo (en redes sociales). Está buenísimo que mucha gente quiera ayudar. Pero todavía no sabemos lo que necesitamos, no sabemos cómo sigue esto", dijo el hombre.

Las primeras pericias que se realizaron en la vivienda del Barrio Obrero, indicaron que el incendio se habría iniciado en una estufa que funcionaba con gas envasado, y que el poliuretano que se utiliza de aislante, en ese caso funcionó como acelerante para las llamas.

