Don Martín se quedó sin su caballo de tiro Baltazar

Martín, a caballo. Martín, el gaucho de 83 años que no para de trabajar.

Fuentes de la fuerza indicaron que una organización que defiende a los animales había presentado tiempo atrás una denuncia por maltrato animal, un delito previsto en la Ley 14346.

Según remarcaron en la presentación, el alazán mostraba indicios de abandono y aparente desnutrición.

El sábado lo vieron nuevamente tirando el carro con don Martín a bordo, por lo que alertaron a la Comisaría y también a la Fiscalía, según se precisó, y enviaron una patrulla de uniformados para interceptarlo.

Caballo rescatado 2.jpg.jpeg

En efecto, lograron encontrarlo en inmediaciones del barrio Luis Piedrabuena y pudieron confirmar que Baltazar revelaba lesiones en el sector del pecho y el cogote, donde va el arnés y el pretal, estaba mal herrado y una marcada delgadez.

El caballo fue entregado a la protectora de animales por disposición de la fiscalía. Quedaba al resguardo y con atención veterinaria, destacaron las fuentes.

Un final anunciado

Don Martín, que camina a cumplir 84 años, no desconocía que su presencia en la calle con el animal de tiro generaba controversias. Sostuvo que los inspectores de Tránsito del municipio “No me hacen problemas, me conocen”, aunque admitió que “Me dijeron ‘tenés que andar como andan los vehículos, el semáforo tenés que respetarlo’”. “Así que cuando se pone verde y veo que no voy a llegar me ubico en una parte que no molesto y vuelvo a salir una vez que todos se marcharon para ponerme bien adelante, justo en la raya, con el rojo así una vez que da el verde arranco”, explicó.

Destacó tuvo conversaciones con proteccionistas y discutió por el grado de esfuerzo que pone el animal al tirar el carro.

“El peso lo lleva la rueda. Está justo calculado, por eso se lo ve tan intacto al caballito, al que cuido como a nadie. Baltazar es mi gran compañía”, subrayó.

Fuerte polémica en las redes

La noticia del rescate del animal la dio Miguel Parra en sus redes sociales y de inmediato se hizo viral y despertó una polémica que se fue calentando con la aparición de comentarios a favor y en contra del procedimiento. Quienes estuvieron a favor resaltaron que el equino sufría al tirar del carro y que luego de tanto tiempo cumpliendo esa labor era hora de rescatarlo.

Mientras que quienes cuestionaron la medida advirtieron que era el medio de movilidad de Martín que le permitía ganarse la vida, por lo que ahora se queda sin sustento.

Hubo un reclamo generalizado para que el estado lo asista dada su edad y su estado de vulnerabilidad.