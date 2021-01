Claudia Villafañe confesó que estuvo a punto de abandonar MasterChef Celebrity

"A las chicas les dije 'si ustedes necesitan que deje el programa, yo lo dejo para acompañarlas 24 horas, como siempre. Y las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora", relató la mamá de Dalma y Gianinna Maradona, quien es una de las candidatas favoritas para ganar el concurso.

Durante su charla con Flor Vigna, Claudia Villafañe también recordó que recibió la noticia de la muerte de Diego Maradona mientras grababa el programa y destaco el trato que le dio el equipo de producción de MasterChef Celebrity.

"Hablé con la producción. Los primeros dos días me costó... Y ellos me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron: 'Si querés seguir, tu lugar está, no te lo va a quitar nadie, no te vamos a poner un reemplazo, nada, es tu lugar. Y si no querés, también está bien, lo vamos a aceptar'", contó la exesposa de Diego Maradona.

"Pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto, primero, como un trabajo. Segundo, me iba a hacer bien salir de mi casa, no estar viendo tele. Poder disfrutar, estar acá con la gente que quiero, que me quiere y disfrutar del programa", agregó Claudia Villafañe refiriéndose a las razones que la empujaron a tomar la decisión de quedarse en la competencia.