Clausuraron una fiesta privada en un club de Plottier

Carina Castro, a cargo del área de Comercio, indicó: “Averiguamos que se hacía en el PIAP y empezaba a las 2 de la mañana. Nos presentamos con personal de la Policía el domingo a la madrugada, y había como 150 chicos con más de 15 conservadoras”.

Aunque el salón se encuentra habilitado para eventos, los organizadores no habían avisado ni pedido autorización al Municipio. “Quienes la organizaban eran tres chicas, de unos 20 años, que dijeron que era su cumpleaños. Pero una cumplió en diciembre y las otras todavía estaban por cumplir. Además, resulta que cobraban entrada y estaba lleno de conservadoras”, agregó.

Pese a los controles que viene efectuando la Municipalidad para controlar las fiestas sin autorización, no han parado los sucesos en donde se ha tenido que realizar la clausura de los eventos. “Yo pensé que no iban a seguir organizando fiestas así. Una de ellas me dijo que sabía que estaban controlando, que se enteraron de que cerramos otra hace poco, pero la terminaron haciendo igual”, detalló la funcionaria.

El padre de una de las organizadoras, quien firmó el contrato para alquilar el salón, es quien queda como responsable del hecho. El Club PIAP no tendrá sanción alguna por la celebración.

Advertencia

El intendente Peressini había anunciado la semana pasada que no bajaría los brazos en la lucha que encabeza para terminar con las fiestas clandestinas y el excesivo consumo de alcohol que se registra entre los jóvenes de la ciudad.

Si bien el jefe comunal viene aplicando esta política desde fines del año pasado, la paliza que sufrió un joven en Neuquén reavivó la polémica por este tipo de reuniones privadas y obligó a las autoridades a mantenerse en alerta para evitar incidentes similares como el que ocurrió y ajustar todos los controles necesarios para su regulación.

Secuestraron mercadería en una casa

La dirección de Industria y Comercio de la Municipalidad de Plottier clausuró un comercio clandestino que funcionaba en una vivienda del barrio Los Hornos.

En el lugar se secuestró un freezer, una balanza, una caja monedero, productos de perfumería y almacén y principalmente bebidas alcohólicas. El operativo realizado duró aproximadamente tres horas.

La mayor parte de la mercadería estaba almacenada en un dormitorio de la vivienda y en un depósito.

Las infracciones correspondientes fueron labradas por la dependencia municipal y la mercadería será devuelta si se presentan ante el Tribunal Municipal de Faltas las facturas correspondientes.