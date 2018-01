El sábado a la noche se clausuró una fiesta clandestina al aire libre sobre la calle Alberdi, en el loteo El Manzanar, de Plottier. La dueña, una comerciante de la ciudad, aseguró que las realizaba porque los chicos no tenían otro lugar al que ir para divertirse.

La directora de Comercio, Carina Castro, contó que llegó al lugar con presencia policial y se encontró con un escenario alarmante. “Me mandaron por Whatsapp la información y el sábado llegamos a la fiesta con la policía de la Comisaría 46. Detectamos una fiesta al aire libre con pileta sin autorización. Salieron los dueños diciendo que no estaban cobrando, pero circulaba una propaganda de que sí. Yo estaba con el folleto” explicó.

Magic Nigth Pool Party tenía más de un centenar de menores, que se habían enterado del evento por redes sociales. Desde la calle, se podía observar una media sombra oscura que tapaba el patio. Sin embargo, se trasparentaban las luces de colores de la celebración.

Las entradas anticipadas costaban 250 pesos. Con la promesa de brindar canilla de alcohol libre, el viernes subieron el precio a 300 pesos por persona. “La dueña de la propiedad me decía que como era un condominio no se acataban a las ordenanzas del municipio, y podían hacer lo que quisieran. Cosa totalmente errónea. Se enojó y llegó a decirnos que nos retiráramos todos porque la estábamos incomodando. Pero para hacer un evento de ese estilo se debe contar con autorización, policía, ambulancia, que los organizadores no tenían”, recalcó Castro.

“En este tipo de fiestas puede haber un electrocutado, una pelea como pasó con el chico de Neuquén. La ingesta de alcohol era bastante ahí adentro y con muchísimos menores de edad. Más con una pileta, pueden suceder muchas cosas”, sostuvo.

Precisó que ante las reiteradas quejas de muchos vecinos, se logró realizar una denuncia penal. Además, indicó que se aplicarán más sanciones a acordarse con el Tribunal de Faltas del municipio en los próximos días.

Cómo conseguir la autorización

En Plottier están vigentes ordenanzas que regulan los eventos de esparcimiento como los locales bailables. Para autorizar una fiesta se debe presentar una nota con el pedido ante Comercio con diez días de anticipación. Si se corrobora la tenencia de seguros, que el lugar esté habilitado para desempeñar las funciones y todo lo necesario, se le provee la aprobación.

Para denunciar fiestas clandestinas o irregularidades, Carina Castro señaló que se debe llamar a Defensa Civil o a la Secretaría de Comercio de la ciudad. Es un trámite que se puede realizar de manera totalmente anónima.